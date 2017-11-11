Дельнери: «В ответном матче Италия должна быть единым целым, чтобы попасть на ЧМ-18»

Главный тренер «Удинезе» Луиджи Дельнери прокомментировал предстоящую ответную встречу сборных Италии и Швеции. В первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018 Швеция дома минимально переиграла итальянцев.



«Италии нужно побеждать, забив при этом больше одного мяча. Ответная игра будет очень тяжелой в физическом плане, сборная Швеция - очень сложный соперник. Однако у Италии есть все необходимое, чтобы обыграть своего оппонента. В ответном матче вся Италия должна быть единым целом, чтобы у нее появились шансы попасть на чемпионат мира 2018».

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