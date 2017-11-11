Тотти: «Лига чемпионов - особый турнир»

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти отметил важность Лиги чемпионов для любого игрока в его футбольной карьере.



«Я горжусь всеми своими наградами, хоть и не выиграл много. Лига чемпионов - особый турнир, попасть в который вы стремитесь всеми возможными способами, он положительно отличается от абсолютно всех других турниров. Помимо этого, попадание в ЛЧ дает вам запредельную мотивацию».



Ранее Франческо Тотти признался, что пока ему сложно наблюдать за игрой «Ромы» с трибуны.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте