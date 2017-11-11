Лукаку: «Надеюсь, это поколение Бельгии что-нибудь выиграет»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал тот факт, что он сравнялся с лучшими бомбардирами национальной команды за всю историю. В активе Лукаку 30 голов в 64 встречах.

«Я был рожден для этого. Хочу забить как можно больше и надеюсь, что стану единоличным лидером до конца года.

Надеюсь, что это поколение сборной Бельгии что-нибудь выиграет. Хотелось бы поднять трофей над головой.

Я всегда уверен в своих силах. Если ты много работаешь, тебе обязательно воздастся, но самое главное для меня - командные успехи».

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