Дешам: «Я поговорю с Эвра, но лично, а не через СМИ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию с Патрисом Эвра, с которым «Марсель» разорвал контракт после того, как футболист ударил ногой болельщика.

«Решение по Эвра принято, и я здесь не для того, чтобы это обсуждать. Я не буду через СМИ обращаться к Патрису, я лучше поговорю с ним лично. У него очень сложная ситуация, никому не пожелал бы оказаться на его месте».

Дешам тренировал Эвра в «Монако» в период с 2002 по 2005 год.

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