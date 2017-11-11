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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2 3.1 4.2
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Дешам: «Я поговорю с Эвра, но лично, а не через СМИ»

сегодня, 13:26

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию с Патрисом Эвра, с которым «Марсель» разорвал контракт после того, как футболист ударил ногой болельщика.

«Решение по Эвра принято, и я здесь не для того, чтобы это обсуждать. Я не буду через СМИ обращаться к Патрису, я лучше поговорю с ним лично. У него очень сложная ситуация, никому не пожелал бы оказаться на его месте».

Дешам тренировал Эвра в «Монако» в период с 2002 по 2005 год.

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Все комментарии
Don trambon
сегодня в 13:30
Мда. Какие французики жалкие всё же) Их уже все кому не лень вытесняют из Франции, а они молчат и стоило одному из них заставить обидчика пожалеть о сказанных словах, так свои же и заклевали))0 Позорно.

ПыСы хоть он и имеет сенегальские корни.
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