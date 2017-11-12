Джан принял решение перейти летом в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Эмре Джан принял решение отказаться от перехода в «Ювентус».

23-летний хавбек, чей контракт с «красными» истекает летом 2018 года, намерен на правах свободного агента присоединиться к «Манчестер Сити», утверждают в Англии.

Ранее исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что это туринский клуб отказался от идеи покупки Джана. Как бы то ни было, немца мы вряд ли увидим в стане «бьянконери» в следующем сезоне.

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