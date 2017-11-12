«Манчестер Сити» попробует подписать Дибалу

По данным английских СМИ, «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Сообщается, что английский клуб активно интересуется 23-летним футболистом, а исключительный талант аргентинца отлично впишется в игровую схему главного тренера МС Хосепа Гвардиолы. Утверждается, что «горожане» должны будут предложить не менее 130 миллионов евро за игрока, так как «Ювентус» не заинтересован в продаже лидера команды.



Ранее главный исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что Пауло Дибала бесценен для туринского клуба.

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