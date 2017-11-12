«Локомотив» вспомнил о своем втором чемпионстве в РФПЛ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 19’ Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 90’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 7.4 3.1 1.65
  • Главные новости
  • Все новости
17:00
Мутко: «„Лужники“ - главный стадион ЧМ-2018, организация матчей должна быть безупречной»20
14:10
Сафонов: «Сборная России пыталась отнять мяч у Аргентины - это вызывало улыбку»86
11:35
«Манчестер Сити» попробует подписать Дибалу29
10:32
МЮ и ПСЖ заинтересованы в услугах Почеттино21
08:38
«Реал» готов продать Бэйла за 85 млн фунтов47
17:47
Азар назвал самого веселого одноклубника1
17:33
Буффон: «Сборной Италии нельзя считать себя середняком»1
17:19
Россия вылетела в Санкт-Петербург на игру с Испанией6
17:14
«Барселона» зимой хочет купить Коутиньо, летом - Гризманна21
16:58
Ирхин: «„Крылья“ победили заслуженно»0
16:52
Тихонов: «Некоторые игроки „Крыльев Советов“ начинают понимать требования»1
16:52
«Динамо СПб» с минимальным счетом обыграло «Кубань»5
16:47
Вентура: «Думаю, на то я и тренер, чтобы самостоятельно принимать решения»1
16:29
Азар из-за повреждения может не помочь бельгийцам в матче со сборной Японии3
16:20
Мурильо: «Я не был счастлив в „Интере“»2
16:16
Коке: «Горецка - один из лидеров „Шальке“»0
16:12
«Тюмень» обыграла «Ротор» и другие результаты 23-го тура ФНЛ14
15:59
«Авангард» и «Томь» разыграли боевую ничью2
15:53
«Крылья Советов» нанесли поражение «Химкам»4
15:43
Хуммельс: «Успешность Хайнкеса кроется в дисциплине»3
15:32
Маротта: «Это самый сбалансированный „Ювентус“ за всё моё время работы в клубе»3
15:25
Жиру из-за травмы покинул расположение сборной Франции1
15:22
Причиной увеличения времени выхода зрителей со стадиона «Лужники» стали ремонтные работы11
15:17
Маротта: «„Ювентус“ хочет выиграть Лигу чемпионов»4
15:12
Роуз может продолжить карьеру в «Ювентусе»3

«Локомотив» вспомнил о своем втором чемпионстве в РФПЛ

сегодня, 16:28

Пресс-служба «Локомотива» напомнила о 13-летии с момента завоевания железнодорожниками второго титула чемпионов России.

«В 27-м туре чемпионата России-2004 „Локомотив“ сыграл вничью с „Рубином“. Тогда могло показаться, что обладатель золотых медалей уже определен. Чтобы опередить ЦСКА, „железнодорожникам“ нужно было побеждать в оставшихся матчах и ждать осечек конкурента.

Так и случилось. Армейцы поделили очки с „Крыльями“ и „Кубанью“, „Локомотив“ же с минимальный счетом обыграл на выезде „Амкар“ и в блестящем стиле разобрался с „Торпедо“ дома. В последнем туре команды поменялись ролями. „Локомотив“ должен был просто победить, ЦСКА – надеяться на потерю очков „Локо“ в Ярославле.

Потери не произошло. К 21-й минуте Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев сделали счет 2:0 и принесли „Локомотиву“ второе чемпионство. 11 человек из нашей команды попали в список 33-х лучших игроков сезона, а Дмитрий Сычев был признан лучшим футболистом года», - говорится в сообщении.

Ранее полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что «железнодорожникам» пора бы уже вновь выиграть чемпионат России. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Обладатель «Золотого мяча» станет известен 7 декабря
10 ноября 47
Данченко - игрок октября в «Анжи»
07 ноября 4
Васютин признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии и лучшим игроком «Лахти»
07 ноября 11
Гранквист - лучший игрок «Краснодара» в октябре
04 ноября 2
Роналду вручили награду лучшему бомбардиру 2016 года по версии IFFHS
03 ноября 38
Вадим Васильев по итогам года признан лучшим руководителем футбольного клуба в Европе
03 ноября 4
Обсудить
Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 17:29
Ничего себе...времена вспомнили....вот это память...тогда и письменность наверно ещё не изобрели....

Новая эра в футболе стартанула чуть позже....
Когда футбол начал исходить из Москвы....примерно в 2007-2009.....Питер....Казань....
С появлением сильных Цска и Зенита..практически объявившим монополию на чемпионства....и взятием еврокубков....

Всё что раньше ...это из другого временного периода..)))
Killabyte
сегодня в 17:16
Тогда я начал смотреть футбол и болеть за Локомотив,хорошие воспоминания
FanParovoz
сегодня в 17:15
Было бы не плохо в этом сезоне повторить эти слова, но не будем торопиться, ещё ничего не ясно
FanParovoz
сегодня в 17:14
Локомотив чемпион!
Vane4ek
сегодня в 16:57
Убойный был сезон!) Сычев, Измайлов,Биля вкупе с Сенниковым, Маминовым, Лимой!)) Босс на воротах!) Эх...были времена!))
pereletnii
сегодня в 16:40
К чему эти унылые воспоминания?
Killofwrath ответил Есть медали
сегодня в 16:36
Есть медали:
5 очей потеряли с Ротором и 3 оча потеряли с Кубанью. Команды. которые покинули тогда Премьерку. А они про ничью с Рубином ( Крутой был сезон, кстати
ну это фишка Локо, терять очки с колхозом)
Есть медали
сегодня в 16:32
5 очей потеряли с Ротором и 3 оча потеряли с Кубанью. Команды. которые покинули тогда Премьерку. А они про ничью с Рубином (
Крутой был сезон, кстати
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100