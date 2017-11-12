«Локомотив» вспомнил о своем втором чемпионстве в РФПЛ

Пресс-служба «Локомотива» напомнила о 13-летии с момента завоевания железнодорожниками второго титула чемпионов России.

«В 27-м туре чемпионата России-2004 „Локомотив“ сыграл вничью с „Рубином“. Тогда могло показаться, что обладатель золотых медалей уже определен. Чтобы опередить ЦСКА, „железнодорожникам“ нужно было побеждать в оставшихся матчах и ждать осечек конкурента.

Так и случилось. Армейцы поделили очки с „Крыльями“ и „Кубанью“, „Локомотив“ же с минимальный счетом обыграл на выезде „Амкар“ и в блестящем стиле разобрался с „Торпедо“ дома. В последнем туре команды поменялись ролями. „Локомотив“ должен был просто победить, ЦСКА – надеяться на потерю очков „Локо“ в Ярославле.

Потери не произошло. К 21-й минуте Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев сделали счет 2:0 и принесли „Локомотиву“ второе чемпионство. 11 человек из нашей команды попали в список 33-х лучших игроков сезона, а Дмитрий Сычев был признан лучшим футболистом года», - говорится в сообщении.



Ранее полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что «железнодорожникам» пора бы уже вновь выиграть чемпионат России.

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