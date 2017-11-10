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Обладатель «Золотого мяча» станет известен 7 декабря

сегодня, 14:44

«Золотой Мяч» узнает своего обладателя 7 декабря. Об этом сообщило французское издание France Football, являющееся учредителем традиционной индивидуальной награды.

В список претендентов попали защитник «Реала» Марсело, полузащитники Н'Голо Канте («Челси») и Лука Модрич («Реал»), нападающие Пауло Дибала («Ювентус») и Неймар (ПСЖ), вратарь «Атлетико» Ян Облак, защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, нападающий «Барселоны» Луис Суарес, форвард «Наполи» Дрис Мертенс, вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, форварды Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария») и Эдин Джеко («Рома»), нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, полузащитник «Реала» Тони Кроос, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане и форвард «Монако» Радамель Фалькао, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, защитник «Баварии» Матс Хуммельс и форвард «Реала» Карим Бензема, нападающий «Реала» Криштиану Роналду, полузащитник «Челси» Эден Азар, защитник «Милана» Леонардо Бонуччи, хавбек «Реала» Иско и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Ведущим церемонии станет бывший полузащитник сборной Франции Давид Жинола.

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Все комментарии
nahan
сегодня в 15:43
Роналду получит приз.
TypXXI
сегодня в 15:38
cevin cigan,Я то откуда знаю на больничном ты или где? Но судя по таким вопросам, то да.
Алексей Буренин
сегодня в 15:35
Конечно это будет Роналду
1994_RAUL-IKER_2015 ответил kanuni
сегодня в 15:35
kanuni:
За Перл Харбор?
Знаю, не смешно получилось...)
kanuni ответил 1994_RAUL-IKER_2015
сегодня в 15:31
1994_RAUL-IKER_2015:
Бензема?)Мда. Без комментариев.... Уж лучше Кагаву. Все таки 7 декабря...)
За Перл Харбор?
cevin cigan ответил TypXXI
сегодня в 15:31
TypXXI:
А мне то как нравится что глоры Реала понимают о неизбежности победы Месси. Даже такие дети как ты)
Ку-Ку, на больничном?
TypXXI ответил cevin cigan
сегодня в 15:29
cevin cigan:
Мне понравилось "станет известен"....Даже бабульки на лавочках это не обсуждают!
    Barcamilan
    сегодня в 15:17
    много лишних в виде крооса, бенземы, мане, джеко и т.д.
    cevin cigan
    сегодня в 15:14
    Мне понравилось "станет известен"....Даже бабульки на лавочках это не обсуждают!
    OLESOCC
    сегодня в 15:08
    А наши ... хде ???
    1994_RAUL-IKER_2015
    сегодня в 14:57
    Бензема?)Мда. Без комментариев....
    Уж лучше Кагаву. Все таки 7 декабря...)
    Belgie2009
    сегодня в 14:53
    Месси надо отдать, заслужил своим пешеходством.
    MaX10
    сегодня в 14:50
    А что тут делают бензема) и мбаппе
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