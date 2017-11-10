Обладатель «Золотого мяча» станет известен 7 декабря

«Золотой Мяч» узнает своего обладателя 7 декабря. Об этом сообщило французское издание France Football, являющееся учредителем традиционной индивидуальной награды.

В список претендентов попали защитник «Реала» Марсело, полузащитники Н'Голо Канте («Челси») и Лука Модрич («Реал»), нападающие Пауло Дибала («Ювентус») и Неймар (ПСЖ), вратарь «Атлетико» Ян Облак, защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, нападающий «Барселоны» Луис Суарес, форвард «Наполи» Дрис Мертенс, вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, форварды Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария») и Эдин Джеко («Рома»), нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, полузащитник «Реала» Тони Кроос, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане и форвард «Монако» Радамель Фалькао, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, защитник «Баварии» Матс Хуммельс и форвард «Реала» Карим Бензема, нападающий «Реала» Криштиану Роналду, полузащитник «Челси» Эден Азар, защитник «Милана» Леонардо Бонуччи, хавбек «Реала» Иско и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Ведущим церемонии станет бывший полузащитник сборной Франции Давид Жинола.

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