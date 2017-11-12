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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 2.65 1.75 9.5
22:45 Идет второй тайм, 54’ Логотип ГрецияГреция 0:0 Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
22:45 Идет второй тайм, 54’ Логотип ГрецияГреция 0:0 Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.9 2.35 2.75
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Бензема: «Пока сборную Франции тренирует Дешам, у меня нет шансов»

сегодня, 22:42

Нападающий «Реала» Карим Бензема совсем отчаялся, ожидая вызова в сборную Франции. Футболист считает, что при нынешнем тренере места в национальной команде ему не видать:

«До тех пор, пока Дидье Дешам остается тренером, у меня нет шансов попасть в сборную Франции».

Сам Дешам ранее отмечал, что ему было нелегко отказаться от Бензема.

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Все комментарии
Cules2013 ответил x-x-x-x-x
сегодня в 23:49
x-x-x-x-x:
я понимаю тебя как Барселонагу. по игре вы не смотрите а только за какой клуб выступает. он же за Реал
чушь не пиши, это у тебя какое-то предвзятое отношение ко мне из-за того, что я болею за Барсу. твои проблемы, а не мой недостаток. Бензема даже многим сливочным не нравится, о других вообще молчу.
Я к вашему сведению не тролил его, как делают 90% болельщиков Реала, между прочим, не говорил, что он плохой игрок. Просто во Франции и без него есть кому играть в атаке, ничуть не хуже игроки, и без всяких скандалов обходятся к тому же.
x-x-x-x-x ответил Cules2013
сегодня в 23:42
Cules2013:
он сам себя похоронил. Франция от отсутствия Бензема едва ли что-то теряет. Ещё бы Жиньяка на поле не выпускали, вообще было бы всё чётко. У французов сейчас шикарный подбор напов и без Карима. В проигрыше только сам игрок. Сборная в чём-то даже выигрывает от этого.
я понимаю тебя как Барселонагу.
по игре вы не смотрите а только за какой клуб выступает. он же за Реал
ermak6848
сегодня в 23:34
думаю в последний момент тебе позвонят а визу в России выдадут за 5 минут...
Cules2013 ответил TypXXI
сегодня в 23:13
TypXXI:
Даа. Похоронил так похоронил тебя реал.
он сам себя похоронил.
Франция от отсутствия Бензема едва ли что-то теряет. Ещё бы Жиньяка на поле не выпускали, вообще было бы всё чётко. У французов сейчас шикарный подбор напов и без Карима. В проигрыше только сам игрок. Сборная в чём-то даже выигрывает от этого.
борька
сегодня в 22:56
Надейся, приглосит!
TypXXI
сегодня в 22:48
Даа. Похоронил так похоронил тебя реал.
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