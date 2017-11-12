Бензема: «Пока сборную Франции тренирует Дешам, у меня нет шансов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема совсем отчаялся, ожидая вызова в сборную Франции. Футболист считает, что при нынешнем тренере места в национальной команде ему не видать:
«До тех пор, пока Дидье Дешам остается тренером, у меня нет шансов попасть в сборную Франции».
Сам Дешам ранее отмечал, что ему было нелегко отказаться от Бензема.
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Я к вашему сведению не тролил его, как делают 90% болельщиков Реала, между прочим, не говорил, что он плохой игрок. Просто во Франции и без него есть кому играть в атаке, ничуть не хуже игроки, и без всяких скандалов обходятся к тому же.
Я к вашему сведению не тролил его, как делают 90% болельщиков Реала, между прочим, не говорил, что он плохой игрок. Просто во Франции и без него есть кому играть в атаке, ничуть не хуже игроки, и без всяких скандалов обходятся к тому же.
по игре вы не смотрите а только за какой клуб выступает. он же за Реал
по игре вы не смотрите а только за какой клуб выступает. он же за Реал
Франция от отсутствия Бензема едва ли что-то теряет. Ещё бы Жиньяка на поле не выпускали, вообще было бы всё чётко. У французов сейчас шикарный подбор напов и без Карима. В проигрыше только сам игрок. Сборная в чём-то даже выигрывает от этого.
Франция от отсутствия Бензема едва ли что-то теряет. Ещё бы Жиньяка на поле не выпускали, вообще было бы всё чётко. У французов сейчас шикарный подбор напов и без Карима. В проигрыше только сам игрок. Сборная в чём-то даже выигрывает от этого.