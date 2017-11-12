Бензема: «Пока сборную Франции тренирует Дешам, у меня нет шансов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема совсем отчаялся, ожидая вызова в сборную Франции. Футболист считает, что при нынешнем тренере места в национальной команде ему не видать:

«До тех пор, пока Дидье Дешам остается тренером, у меня нет шансов попасть в сборную Франции».

Сам Дешам ранее отмечал, что ему было нелегко отказаться от Бензема.

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