Игуаин: «Забить сотый гол на „Сан-Сиро“ было предначертано судьбой!»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче с «Миланом» забил юбилейный сотый гол в Серии А, а позже отметился и еще одним. Аргентинец доволен своим достижением:

«Когда отменили мой гол в матче со СПАЛом, мы решили, что забить сотый гол на „Сан-Сиро“ предначертано судьбой! А теперь у меня на счету уже 101. Неплохо.

Вероятно, „Милан“ начал мощнее, но мы показали прекрасную командную игру и забили гол. Думаю, что мы заслужили победу.

Наш тренер говорил, что игры на „Сан-Сиро“ никогда не заканчиваются, и он был абсолютно прав. Мы сохраняли концентрацию в течение всех 90 минут матча и допустили только одну ошибку, когда мяч попал в перекладину».

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