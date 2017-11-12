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17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 2.65 1.75 9.5
22:45 Идет второй тайм, 54’ Логотип ГрецияГреция 0:0 Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
22:45 Идет второй тайм, 54’ Логотип ГрецияГреция 0:0 Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.9 2.35 2.75
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Де Брюйне раскритиковал тактическую схему Роберто Мартинеса

сегодня, 22:57
БельгияБельгия3 : 3МексикаМексикаМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне недоволен тактическими решениями наставника бельгийцев Роберто Мартинеса — в частности, в товарищеской встрече со сборной Мексики, который завершился со счетом 3:3:

«Мексика нас переиграла тактически. Их схема вынудила наших пятерых защитников зажаться у ворот, да и игра в полузащите плавала. Мы играли впятером против семерых.

Слушайте, мы слишком сильно нагружаем наших талантов. Пока у нас не будет нормальной тактической схемы, мы будем испытывать проблемы в матчах с такими командами как Мексика. Жаль, что мы так и не нашли решения.

Конечно, наша системы игры сама по себе очень оборонительная, но в ней участвует слишком много атакующих игроков, которые хотят владеть мячом. А потом и возникают проблемы. В матче с Мексикой мы очень редко брали игру на себя, и каждый игрок оказывался на позиции, что ему не подходит. Что-то надо менять.

В конечном счете решения принимает Мартинес. Думаю, что тренеру надо найти решение, чтобы в будущем избежать таких ситуаций, как в поединке с Мексикой».

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Все комментарии
Y.N.W.A.
сегодня в 23:51
Мантинес может и физрук (нет), но не много ли на себя берет этот рыжий. Зачем об этом говорить во всеуслышание. Подойди к коучу и объяснись.
Artuom ответил Mamaev
сегодня в 23:32
Mamaev:
Видно, под руководством гения Пепа ума набрался. А тренера им менять надо, золотое поколение пропадает. Таким составом играть в оборонительный футбол...
Оборонительный футбол бывает разный... Тики-така тоже относится к оборонительному футболу(да-да)... но ты сам знаешь сколько можно забивать при такой тактике и хорошем подборе игроков...
Субъективное мнение
сегодня в 23:26
Вам бы Земана тренером в сборную, вот было бы веселье... Только представьте 4-3-3 старика Земана в исполнении бельгийцев!
sihafazatron
сегодня в 23:14
мартинес тот еще физрук, поменяли бы его, а то и на этом чм ничего не добьются и это с такой-то командой!
Owl Fake
сегодня в 23:12
Одно отсутствие Наинголана позволяет Мартинеса окрестить тренеришкой.
Mamaev
сегодня в 23:05
Видно, под руководством гения Пепа ума набрался. А тренера им менять надо, золотое поколение пропадает. Таким составом играть в оборонительный футбол...
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