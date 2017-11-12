Де Брюйне раскритиковал тактическую схему Роберто Мартинеса

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне недоволен тактическими решениями наставника бельгийцев Роберто Мартинеса — в частности, в товарищеской встрече со сборной Мексики, который завершился со счетом 3:3:

«Мексика нас переиграла тактически. Их схема вынудила наших пятерых защитников зажаться у ворот, да и игра в полузащите плавала. Мы играли впятером против семерых.

Слушайте, мы слишком сильно нагружаем наших талантов. Пока у нас не будет нормальной тактической схемы, мы будем испытывать проблемы в матчах с такими командами как Мексика. Жаль, что мы так и не нашли решения.

Конечно, наша системы игры сама по себе очень оборонительная, но в ней участвует слишком много атакующих игроков, которые хотят владеть мячом. А потом и возникают проблемы. В матче с Мексикой мы очень редко брали игру на себя, и каждый игрок оказывался на позиции, что ему не подходит. Что-то надо менять.

В конечном счете решения принимает Мартинес. Думаю, что тренеру надо найти решение, чтобы в будущем избежать таких ситуаций, как в поединке с Мексикой».

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