«Оренбург» одержал волевую победу над второй командой «Зенита»

В поединке 23-го тура ФНЛ «Оренбург» одержал выездную победу над второй командой «Зенита».
Санкт-Петербург, стадион «МСА Петровский»
«Зенит-2» – «Оренбург» – 1:2 (1:1)
Голы: Богаев 10 — Ефремов 24, Попович 62.
«Зенит-2»: Бабурин, Запрягаев, Зуев, Бугриев, Пенчиков, Плетнев (Андреев 71), Богаев, Камышев, Сиротов, Капленко (Горулев 86), Панюков (Некрасов 69).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
«Оренбург»: Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Бегич, Воробьев, Чиркин, Попов, Ефремов, Попович (Парняков 90), Дуриш.
Главный тренер: Владимир Федотов.
Предупреждения: Панюков 31, Пенчиков 35.
Судья: Юрий Апонасенко.
В другом поединке тура «Балтика» отправила в ворота «Спартака-2» шесть мячей.
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а там не за горами и обычные бакланы подтянутся.
а там не за горами и обычные бакланы подтянутся.