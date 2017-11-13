Самедов вручил «Золотой граммофон» Полине Гагариной

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ШвецияШвеция Фонбет 1.5 4.15 6.8
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
17:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип КипрКипр Фонбет 1.95 3.4 4
20:30 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип АлбанияАлбания - - -
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 2.8 3.3 2.55
  • Главные новости
  • Все новости
11:32
В «Баварию» вернется легендарный врач, отработавший в клубе 40 лет9
10:42
Англия желает принять чемпионат мира 2030 года13
10:24
Бензема: «Тяжелее всего, когда тебя критикуют собственные фанаты»13
08:33
Коутиньо сообщил, что он счастлив в «Ливерпуле»17
00:35
Сборная Хорватии едет на ЧМ-201852
13:23
1500 фанатов «Атлетико» отправятся на «Стэмфорд Бридж»1
13:13
«Наполи» зимой постарается подписать хавбека «Барселоны» Дениса Суареса0
13:05
«Арсенал» близок к приобретению Фекира за 60 млн фунтов3
12:51
Дель Пьеро хочет, чтобы Конте вернулся в сборную Италии0
12:41
Более 32000 билетов продано на матч Россия - Испания13
12:33
Садьо Мане травмировался и досрочно покинул расположение сборной Сенегала3
12:14
Де Брюйне: «Мне безразличны сравнения с Месси и Роналду»5
11:20
Погба принял участие в церемонии вручения музыкальных наград от MTV4
11:04
Лукаку: «МЮ сможет выступать даже лучше, чем в начале сезона»4
10:52
Далич - о выходе Хорватии на ЧМ: «Как гора с плеч свалилась»4
10:14
Бендтнер: «Матч с Ирландией не был чертовски захватывающим»4
10:01
Саутгейт: «Мы будем дураками, если не возьмем в пример Испанию и Германию»0
09:41
Хацкевич: «По-человечески я за Ярмоленко рад, но заменить его в „Динамо“ пока не выходит»2
09:27
Рэшфорд признался, что раньше подражал Роналдо8
08:46
Петкович: «Швейцарским фанатам следует поучиться у болельщиков Северной Ирландии»9
08:24
Модрич: «Далич проделал феноменальную работу в сборной Хорватии»3
01:00
Дракслер: «Не хотел бы я быть защитником, играющим против Мбаппе»7
00:51
«Реал» готов предложить Бэйла и Крооса в обмен на Неймара46
00:49
Петкович: «На чемпионате мира постараемся забраться как можно дальше»4
00:36
Бензема: «Роналду более эгоистичен, чем я»19

Самедов вручил «Золотой граммофон» Полине Гагариной

сегодня, 12:21

Не только в Англии футболисты вручают награды музыкальным исполнителям. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов принял участие в церемонии вручения ежегодной премии «Золотой граммофон». Футболист вручил награду певице Полине Гагариной.

Своим любимым футболистом вокалистка назвала Дениса Глушакова, но когда на сцену вышел Самедов, в шутку отметила, что имела в виду именно его.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Более 32000 билетов продано на матч Россия - Испания
Сегодня, 12:41 13
Сборная Испании прибыла в Санкт-Петербург
Вчера, 22:40 18
«Балтика» забила «Спартаку-2» шесть мячей и другие результаты 23-го тура ФНЛ
Вчера, 22:21 37
«Оренбург» одержал волевую победу над второй командой «Зенита»
Вчера, 18:49 10
Тренировки сборных России и Испании на «Крестовском» отменены, чтобы не портить газон
Вчера, 18:16 164
«Балтика» разгромила «Спартак-2»
Вчера, 17:53 18
Обсудить
Все комментарии
LOpp
сегодня в 13:23
Полина Гагарина за Спартак болеет, а Моисеев Боря за Зенит.
что называется, почувствуйте разницу.
Девижн ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:19
Сергеевич вернулся 1:
А Роме Жукову некому дарить???))
У Ромы Жукова в своё время хоть песни были нормальные, как и у других МИРАЖАТ (Мираж, Фея, Звёзды, Маленький принц). А этих, пардон, фабрикантов, сразу выключить хочется...
P. S. Без обид!
mat73
сегодня в 13:18
Глушак пожалел наверное, что на церемонию пошел не он)))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:49
А Роме Жукову некому дарить???))
VIPded
сегодня в 12:41
Как это он, зная, что в зале судьи конкурса находятся, на сцене не завалился в корчах? )))
DVOK68
сегодня в 12:40
Совершенно футбольная новость
ДСА
сегодня в 12:39
Практически близнецы при зрении -15.00 и отсутствии очков.
RDeanW
сегодня в 12:36
лучше бы кадырову вручили)
drug01
сегодня в 12:33
Вот и работа нашлась если место в сборной нет!
Майкл59ru
сегодня в 12:31
Да всё нормально. У нас полстраны не знает футболистов в лицо и отличить Самедова от Глушакова может только "тот кто в теме". Так что Полинка не виновата )
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:30
Своим любимым футболистом вокалистка назвала Дениса Глушакова
но когда на сцену вышел Самедов сказала что у него самые вкусные арбузы
Шуnя771
сегодня в 12:28
А мну то думал почему Санек прихворал...)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100