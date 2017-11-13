Самедов вручил «Золотой граммофон» Полине Гагариной

Не только в Англии футболисты вручают награды музыкальным исполнителям. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов принял участие в церемонии вручения ежегодной премии «Золотой граммофон». Футболист вручил награду певице Полине Гагариной.
Своим любимым футболистом вокалистка назвала Дениса Глушакова, но когда на сцену вышел Самедов, в шутку отметила, что имела в виду именно его.
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что называется, почувствуйте разницу.
что называется, почувствуйте разницу.
P. S. Без обид!
P. S. Без обид!
но когда на сцену вышел Самедов сказала что у него самые вкусные арбузы
но когда на сцену вышел Самедов сказала что у него самые вкусные арбузы