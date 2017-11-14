Янне Андерссон: «Даже сейчас мы продолжаем обсуждать Ибрагимовича. Невероятно!»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после ответного матча с Италией (0:0) и выхода своей команды на ЧМ-2018 отметил, что в такой момент нужно говорить не о возможном возвращении Златана Ибрагимовича в сборную, а о действующих футболистах «Трёх корон»:

«Это невероятно. Этот футболист полтора года назад прекратил выступления за сборную Швецию, но мы всё ещё продолжаем его обсуждать. Боже, мне кажется, нам стоило бы поговорить о прекрасных футболистах, которые защищают цвета команды в данный момент. С Ибрагимовичем мы играли в другой футбол. Но великий чемпион решил покинуть сборную, и нам пришлось адаптироваться и искать другую игру.

Сегодня было много героев. Я немного взволнован, но, безусловно, очень доволен результатом».

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