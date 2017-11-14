Вентура: «Я не подал в отставку и извиняюсь только за результат»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал невыход своей команды на ЧМ-2018 после ничьей в ответном матче со Швецией (0:0), а также опроверг слухи о том, что он подал в отставку:

«Я не подал в отставку, потому что я ещё не разговаривал с президентом федерации. Это очень тяжёлый результат, потому что я был абсолютно убеждён, и игра это подтвердила, – что у нас было невероятное преодолеть это препятствие к выходу на ЧМ. Я много лет в футболе и знаю, что это такое. Я горжусь тем, что являюсь частью сборной Италии.

Останусь ли я в команде строить новое поколение? В данный момент, я считаю, было бы неправильно это обсуждать. Мы обсудим ситуацию с руководством.

Я приношу извинения за результат, но не за приложенные усилия и тяжёлую работу. Я понимаю, что результат – самое главное. Сегодняшняя игра показала, что сборная не сломлена. Всё, что я могу сделать, это извиниться перед итальянцами за результат. Но это не относится к нашему профессионализму и работе, которую мы проделали».

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