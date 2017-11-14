Габбьядини: «Не знаю, что сказать. Безобразный результат»

Нападающий сборной Италии Маноло Габбьядини не нашёл слов после ничьей в ответном матче со Швецией (0:0), не позволившей команде Джампьеро Вентуры выйти на ЧМ-2018:

«Я не знаю, что сказать. Это безобразный результат. Такого никто не хотел.

То, что сказал нам тренер, останется в раздевалке».

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