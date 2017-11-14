Кьеллини: «Италия начнёт всё сначала вместе с Верратти и другими молодыми ребятами»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини подвёл итоги ответного матча со Швецией (0:0), результат которого не позволил итальянской команде пробиться на чемпионат мира в России:

«В конечном итоге, результат справедлив. Я не из тех, кто ищет оправдания в удаче или рефери. Мы хвалим Швецию. Мы отдали на поле всё, что могли. Но и этого оказалось недостаточно. Так что они заслуживают этого больше нашего.

Мы по-настоящему гордимся каждым из наших поклонников. Мы чувствовали любовь не только болельщиков, которые пришли поддержать нас на „Сан-Сиро“, но и всей нации. Поэтому мы ещё сильнее разочарованы таким результатом.

Но в команде есть много молодых ребят, которым в течение следующих нескольких лет понадобится такая же любовь и поддержка. После такого падения нам ещё многое предстоит сделать. Италия начнёт всё сначала вместе с Верратти и другими ребятами, которые родились в 90-х. Футбол принадлежит каждому, и мы все хотим построить новую эру».

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