Руй Патрисиу - приоритетная цель «Наполи»

Вратарь лиссабонского «Спортинга» Руй Патрисиу является приоритетной целью «Наполи», сообщают в Португалии.

Неаполитанский клуб ищет замену 35-летнему Пепе Рейне, у которого также сложились не самые лучшие отношения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Помимо Патрисиу «Наполи» рассматривал кандидатуру вратаря «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи, однако с ним дело обстоит сложнее, поскольку частью прав на него владеет «Манчестер Сити».

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