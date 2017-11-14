Нигматуллин: «На данный момент сборная России не готова обыграть Испанию»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Испании.



«Я думаю, что игра будет проходить в том же ключе, как и с аргентинцами. Надо признать, что испанцы на данный момент посильнее южноамериканцев. Их состав более сбалансированный, да и футболисты помастеровитей. Европейцы сильны командной игрой, а Аргентина слишком зависима от Месси. Поэтому легче нам точно не будет.



Ничья в игре с испанцами станет удачным результатом. Будем честны, на данный момент сборная России не готова обыграть их. Но мне очень хочется в данном случае оказаться неправым. Да и есть ощущение, чутье, что можем не проиграть».



Напомним, что товарищеский матч Россия - Испания посетят почти 42 тысячи зрителей.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте