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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Нигматуллин: «На данный момент сборная России не готова обыграть Испанию»

сегодня, 16:03
РоссияРоссия-:-ИспанияИспания21:45 Не начался

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Испании. 

«Я думаю, что игра будет проходить в том же ключе, как и с аргентинцами. Надо признать, что испанцы на данный момент посильнее южноамериканцев. Их состав более сбалансированный, да и футболисты помастеровитей. Европейцы сильны командной игрой, а Аргентина слишком зависима от Месси. Поэтому легче нам точно не будет.

Ничья в игре с испанцами станет удачным результатом. Будем честны, на данный момент сборная России не готова обыграть их. Но мне очень хочется в данном случае оказаться неправым. Да и есть ощущение, чутье, что можем не проиграть».

Напомним, что товарищеский матч Россия - Испания посетят почти 42 тысячи зрителей. 

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 16:41
Мы согласны на ничью.
cska1948
сегодня в 16:21
Неужели Нигматулин надеяться, что ТАКАЯ сборная России будет когда-нибудь готова обыграть ТАКУЮ сборную Испании?
Алексей Буренин
сегодня в 16:20
Полностью согласен
RUSTY8
сегодня в 16:06
сборная России сейчас не в состоянии обыграть и манекенов на тренировке
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