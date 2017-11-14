Италия к нам не приедет. И поделом

Непопадание сборной Италии на чемпионат мира – громкое событие, которое вызывает смешанные чувства. «Соккер.ру» предлагает разобраться в гамме эмоций, не забывая шведов.

Поделом. Чемпионат мира без Италии состоится! Немного досадно, что мундиаль в России не соберет удвоенное каре из чемпионов мира: из восьми сборных, становившихся сильнейшими на планете, к нам приедут только семь. И это редкость, если говорить о многократных победителях. Бразилия вообще никогда не пропускала чемпионаты мира, немцы исправно входят в состав участников с 1954 года, сами итальянцы оконфузились в отборе только во второй раз, причем первый провал случился 60 лет назад. Обидно, досадно? Ну и ладно. Здесь нужен циничный подход. Во-первых, провал Италии – это не наши проблемы. Даже не извиняюсь, если задел чьи-то чувства: допускаю, что зарубежный клуб может вызвать симпатию, но на полном серьезе болеть за чужую сборную – нонсенс. Во-вторых, со «Скуадрой Адзуррой» или без нее чемпионат мира состоится, трагедия касается только одной страны, у всех остальных – праздник по расписанию.

Италия на краю. Турниры без чемпионов

Досадно. Буффон без шестого ЧМ. Если конфуз сборной Италии – горе исключительно этой страны, то вполне нормально, что отдельным личностям сочувствует весь мир. Первый, а у кого-то и единственный в этом списке, конечно же, Буффон. Давно была нарисована картина, как великий вратарь, начавший международную карьеру в России поздней осенью 1997 года, завершит ее у нас же летом 2018-го. Не суждено. Может быть, Джиджи в порядке исключения разрешат заявиться за другую команду? Мечты-мечты. Хотя на самом деле, почему бы не собрать одну команду на чемпионат мира из звезд, которые остались за бортом со своими национальными дружинами. Буффон и Облак поспорили бы за место в воротах, а в поле – Алексис Санчес, Бэйл, Видаль, Обамеянг, Марез, Роббен, Гамшик, Джеко…

Поделом. Самая слабая Италия за многие годы. Обратите внимание, как изменилась риторика оценок «Скуадры Адзурры» всего за полтора года. Хочется напомнить, что звезд первой величины в полузащите и атаке у сборной Италии не было уже на Евро-2016, но тогда отмечали, как ловко Антонио Конте мастерит именно Команду из доступных исполнителей, какую важную роль играет Джаккерини, как горят глаза у игроков, как наэлектризована атмосфера вокруг итальянцев. Что из этого сумел сохранить Вентура? Конте работал с тонкими материями и дарил надежду, его многоопытный преемник ремесленничал и даже извиниться нормально за катастрофический провал не сумел. Игра Джампьеро оказалась тотально невнятной, непонятливой и невезучей. В домашнем матче против Швеции эмоции подключились, но их не хватило – поздно пить «Фьюджи», когда почки отказали.

Досадно. Чемпионат мира лишится аудитории. В отличие от России, где продолжаются дискуссии, Италия – стопроцентно футбольная страна с населением 60 миллионов человек. Досадно, что теперь в Риме и Милане, Турине и Флоренции будут смотреть трансляции чемпионата мира из России постольку поскольку. Турнир теряет смысл для львиной доли аудитории из-за отсутствия родной «Скуадры». Нужно сказать, что сборная Италии после «золота» 2006 года методично разочаровывает своих болельщиков на чемпионатах мира: невыходы из групп в 2010 и 2014, а теперь пробито новое дно – непопадание на сам мундиаль. И теперь еще вопрос – увидит ли страна Италия мундиаль в принципе? По состоянию на конец октября телевизионные права не были приобретены, а теперь и вовсе теряется смысл платить большие деньги без возможности дорого продавать рекламное время на матчах своей сборной.

Поделом. Швеция выступила достойно и заслужила успех. В разговорах о конфузе сборной Италии запросто может потеряться подвиг шведов, а ведь именно они герои, нужно говорить о победителях, о неудачниках и так много сказано. Хотя, для сравнения потребуется еще одна ремарка, чтобы провести параллели: плачутся, что у итальянцев смена поколений и вообще непростая ситуация с кадрами. Не стыдно такое говорить, играя против Швеции? У «Тре Крунур» после Евро-2016 сменился главный тренер, полдесятка игроков во главе с Ибрагимовичем завершили международные карьеры, но Янне Андерссон и его команда не потратили этот цикл на перестройку и перезагрузку. В отборочной группе шведы нанесли поражение Франции и финишировали выше Нидерландов, а в стыках убрали со своего пути Италию. Давайте чуть уважительнее относиться к парням, которые оставили ЧМ-2018 без голландцев и итальянцев.

Позитив (поделом). Шведские болельщики устроят жёлтый праздник! Говоря чуть выше о потере внимания к мундиалю со стороны итальянцев, имелась в виду в основном пассивная телевизионная аудитория. Только отдельные энтузиасты следуют за свой сборной, это не входит в итальянские традиции. В отличие от шведских. Скандинавы точно пришлют внушительный десант – полагаю, может дойти до 10 тысяч весьма колоритных болельщиков, которые устроят праздник в любом российском городе, куда забросит сборную Швеции. Даже в Саранске. В плане антуража ЧМ-2018 идет в плюс победа «Тре Крунур».

Поделом vs досадно = 4:2. Нет никакой трагедии в неудаче сборной Италии, более того, с учетом интересов чемпионата мира шведский успех даже полезнее – яркие болельщики в желтых футболках не только устроят праздник, но и потратят деньги в России. Единственная боль, которая преследует многих и которую невозможно заглушить, это отсутствие Буффона на празднике жизни. Но если не пялиться в одну точку, а окинуть всю карьеру Джиджи взором, так ли трагичен этот сегодняшний момент? Думаю, многие согласились бы оказаться на месте великого итальянца: с пятью чемпионатами мира за плечами и «золотом» одного из них не поехать на шестой мундиаль.