Гаджиев: «Сборная Испании – одна из лучших команд мира»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев накануне товарищеского матча сборных России и Испании дал несколько комментарий.



«На сегодняшний день сборная Испании – одна из лучших команд мира и является претендентом на победу на чемпионате мира. Мое ожидание от матча только одно – извлечь как побольше пользы для подготовки нашей команды. Думаю, что игры, которые сборная России сейчас проводит, очень помогут нам в этом плане. Это главное. Болельщики могут ждать чего-то другого: красивой игры, пятое, десятое, а у тренеров именно такое видение.



Как бы не играли наши футболисты, они все равно будут владеть мячом меньше, чем испанцы. Но они могут владеть им незначительно меньше, а могут остаться практически без мяча. Хотя это не определяет результат, а только влияет на характер матча. Нет сомнений в том, что наш соперник обладает более классным составом и надежнее контролирует мяч. Но у нас должны быть свои козыри».



Напомним, что ранее бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула также прокомментировал встречу сборных России и Испании.

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