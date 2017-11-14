Агент: «Смольниковым интересовалась „Барселона“»

Александр Маньяков, представитель 29-летнего защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал, что его клиентом в свое время интересовалась «Барселона».

«Про интерес „Барсы“ к Смольникову мы узнали от коллег с Балкан. Много бывших балканцев играли, а потом осели в Испании, заняли руководящие должности в испанском футболе. Они сообщили, что Смольников входит в список потенциальных новичков „Барселоны“ на позицию правого защитника.

Потом эту информацию подтвердил один испанец, работающий в нашем футболе. Говорят, что скаут „Барселоны“ приезжал на одну из игр „Зенита“ просматривать Игоря. Правда, утверждать это на 100 процентов не берусь. Если „Барселона“ заинтересована в ком-то, она посылает на первоначальный просмотр своего представителя инкогнито. Не знаю, как разворачивались события по Игорю внутри самой „Барселоны“, но в тот сезон каталонцы продлили Алвеса и подписали Видаля из „Севильи“. Более пикантных подробностей нет.

Есть ль интерес в Европе к Игорю сейчас? Интерес есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на чемпионате мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в „Зените“».

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