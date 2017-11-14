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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3 2.85 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 64’ Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Закончился первый тайм Логотип КитайКитай 0:1 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.48 4.3 7.7
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Агент: «Смольниковым интересовалась „Барселона“»

сегодня, 14:27

Александр Маньяков, представитель 29-летнего защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал, что его клиентом в свое время интересовалась «Барселона».

«Про интерес „Барсы“ к Смольникову мы узнали от коллег с Балкан. Много бывших балканцев играли, а потом осели в Испании, заняли руководящие должности в испанском футболе. Они сообщили, что Смольников входит в список потенциальных новичков „Барселоны“ на позицию правого защитника.

Потом эту информацию подтвердил один испанец, работающий в нашем футболе. Говорят, что скаут „Барселоны“ приезжал на одну из игр „Зенита“ просматривать Игоря. Правда, утверждать это на 100 процентов не берусь. Если „Барселона“ заинтересована в ком-то, она посылает на первоначальный просмотр своего представителя инкогнито. Не знаю, как разворачивались события по Игорю внутри самой „Барселоны“, но в тот сезон каталонцы продлили Алвеса и подписали Видаля из „Севильи“. Более пикантных подробностей нет.

Есть ль интерес в Европе к Игорю сейчас? Интерес есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на чемпионате мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в „Зените“».

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Все комментарии
clop ответил Сергей Саныч
сегодня в 15:19
Сергей Саныч:
Балканы у Бакланов купили Полкана. Полка́н — персонаж «Повести о Бове Королевиче» , существо с телом наполовину человеческим, наполовину лошадиным (в некоторых вариантах — пёсьим) , обладающее огромной силой и скоростью (может скачками перемещаться на большие расстояния — «семь вёрст за один скок»)
С дуба падают листья ясеня.
Ни *** себе, ни *** себе.
Пригляделся я - и действительно:
О***тельно! О***тельно!
clop ответил котланетаэропортнаш
сегодня в 15:16
котланетаэропортнаш:
Надо срочно провести проверку ликеро-водочных и пивных заводов в Северо-Западном регионе. Состояние многих болельщиков Зенита вызывает серьезные опасения.
    Сергей Саныч
    сегодня в 15:02
    Балканы у Бакланов купили Полкана.
    Полка́н — персонаж «Повести о Бове Королевиче» , существо с телом наполовину человеческим, наполовину лошадиным (в некоторых вариантах — пёсьим) , обладающее огромной силой и скоростью (может скачками перемещаться на большие расстояния — «семь вёрст за один скок»)
    Конфетка ненаглядная
    сегодня в 15:01
    Жаль что только интересовалась
    котланетаэропортнаш
    сегодня в 15:00
    Срочно продайте Смольникова! Дайте уже возможность поиграть за Зенит Цаллагову! Иначе Ибрагим совсем потухнет на лавке в Динамо. А Цаллагова Фурсенко потом в Реал определит, чтобы Смольникову в Испании не скучно было)))
    Alex-96
    сегодня в 15:00
    Такое ощущение что у Смольникова контракт с Зенитом заканчивается и надо его переподписать на улучшенных условиях. Никак по другому этот агентский вы.сер я обьяснить не могу.
    котланетаэропортнаш ответил clop
    сегодня в 14:56
    clop:
    У Барселоны губа не дура.
    Надо срочно провести проверку ликеро-водочных и пивных заводов в Северо-Западном регионе. Состояние многих болельщиков Зенита вызывает серьезные опасения.
    cska plus
    сегодня в 14:53
    Фантастика!
    clop
    сегодня в 14:50
    У Барселоны губа не дура.
    Cules2013
    сегодня в 14:46
    разве что Барселона Б
    MALOVAR
    сегодня в 14:46
    29 лет ребята,фланг,хорош шутить ,еще год и Ахмат
    Lazio-Kiev
    сегодня в 14:43
    Болбоев не хватает?)
    Брулин
    сегодня в 14:41
    Есть Прибалтика или Белоруссия.Как раз уровень Смольникова.
    ARMENIAN
    сегодня в 14:40
    маньяков хватает...
    Брулин
    сегодня в 14:39
    Ну так в ТОП-клубы же не зовут. Им Барселону Реал Баварию подавай
    loko7
    сегодня в 14:37
    И как эта новость вообще стала главной.
    ошалевший ответил дурман
    сегодня в 14:37
    дурман:
    Уточните пожалуйста, с Балкан или все таки от Баклан?
    тоже баклан прочитал,зенит и баклан уже синонимы
    дурман
    сегодня в 14:32
    Уточните пожалуйста, с Балкан или все таки от Баклан?
    fcspartak
    сегодня в 14:32
    да да, еще кержакова звали в реал, радимова тренировать ливерпуль, а лодыгина на ворота в баварию
    vka1970
    сегодня в 14:31
    Барселоне опять потребовался тренер по вбрасыванию мяча из аута ?
    Слайш
    сегодня в 14:30
    Про интерес „Барсы“ к Смольникову мы узнали от бакланов с крестовского - так будет правильней..

    Игорёк решил газовую контору развести на новый выгодный контракт и агент уже про Барсу придумал.. ну а чё, кабинет доят все кому не лень, чем Смольников хуже? ))
    KINGSof10
    сегодня в 14:30
    агент: "Сапогов тоже когда то входил в расширенный список"
    ДАША Д
    сегодня в 14:29
    Разве что Барселона Б интересовалась.
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