Радимов: «Хочется, чтобы все игры были такими, как против испанцев»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал товарищеский матч сборных России и Испании.

«Не могу сказать, что у нас сборная без слабых мест. Станиславу Черчесову виднее, но главное, на мой взгляд, чего не хватает, – это уверенности в своих силах. Вчера с Испанией сыграли уверено, но если вспомнить матч с Аргентиной, то там – нет. Всё-таки хочется, чтобы все игры были такими, как против испанцев. Реально ли решить эту проблему за те полгода, которые остались до чемпионата мира? Думаю, наша национальная команда сейчас находится на верном пути.

Во всех линиях сборной России есть свои плюсы и минусы. Раз мы смогли забить испанцам три, значит хорошо, но если пропустили столько же – плоховато. Над всем можно работать. Слава богу, что это ещё только товарищеские матчи. Дальше, думаю, у сборной всё будет хорошо».

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