Радимов: «Хочется, чтобы все игры были такими, как против испанцев»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип АвстралияАвстралия 3:1 Логотип ГондурасГондурас Фонбет 1.55 3.65 7.25
  • Главные новости
  • Все новости
15:50
ПСЖ - лидер европейского футбола по размеру зарплатной ведомости, «Реал» - 6-й26
14:01
Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на ЧМ-201837
13:13
У Лунёва сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Он пропустит до 2-х недель66
12:57
Колосков: «Игрокам сборной России надо перестать считать себя людьми второго сорта»39
10:44
«Арарат»: «Стимулирующие выплаты Павлюченко будут снижены на 99%»40
17:07
Берлускони - о провале сборной Италии: «Еще никогда мне не было так плохо»0
16:47
Хедира: «Мы поможем Буффону выиграть Лигу чемпионов»1
16:38
Спинаццола пропустит около двух недель из-за травмы0
16:22
Миллс: «„Ман Сити“ не только самая зрелищная команда АПЛ, но, вероятно, и Европы»1
16:20
Эдмондсон перешел в «Лидс»0
16:10
Гамула: «Сказал Глушакову, что ему нужно научиться мяч выбивать»0
16:08
Мальдини может получить должность в сборной Италии1
15:59
Вентура сегодня покинет пост главного тренера сборной Италии5
15:53
Франко Васкес может вернуться в Италию0
15:37
Кэйхилл поздравил сборную Австралии с выходом на ЧМ-20183
15:35
Силкин: «Защитники сборной России стоят столбами, спиной к мячу и смотрят на соперника»12
15:28
Феллаини отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»5
15:27
«Челси» продаст Виллиана и купит Моуру3
15:18
«Арсенал» откажется от покупки Лемара1
15:13
Мальдини: «В итальянском футболе я по-прежнему вижу те же лица, что и 15 лет назад»7
15:07
Резвухин: «Слухи про увольнение Гаджиева - неправда»0
15:00
Бышовец: «Главная проблема сборной России - психологическая устойчивость»11
14:56
О'Коннелл продлил контракт с «Шеффилд Юнайтед»0
14:49
Эллардайс о возможности стать главным тренером «Эвертона»: «Лучше это буду не я»1
14:45
Матч «Ростов» - «Амкар» начнется с минуты молчания5

Радимов: «Хочется, чтобы все игры были такими, как против испанцев»

сегодня, 16:01
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал товарищеский матч сборных России и Испании. 

«Не могу сказать, что у нас сборная без слабых мест. Станиславу Черчесову виднее, но главное, на мой взгляд, чего не хватает, – это уверенности в своих силах. Вчера с Испанией сыграли уверено, но если вспомнить матч с Аргентиной, то там – нет. Всё-таки хочется, чтобы все игры были такими, как против испанцев. Реально ли решить эту проблему за те полгода, которые остались до чемпионата мира? Думаю, наша национальная команда сейчас находится на верном пути.

Во всех линиях сборной России есть свои плюсы и минусы. Раз мы смогли забить испанцам три, значит хорошо, но если пропустили столько же – плоховато. Над всем можно работать. Слава богу, что это ещё только товарищеские матчи. Дальше, думаю, у сборной всё будет хорошо».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гамула: «Сказал Глушакову, что ему нужно научиться мяч выбивать»
Сегодня, 16:10 0
Силкин: «Защитники сборной России стоят столбами, спиной к мячу и смотрят на соперника»
Сегодня, 15:35 12
Бышовец: «Главная проблема сборной России - психологическая устойчивость»
Сегодня, 15:00 11
Юран: «Надеюсь, мы этим составом доедем до ЧМ-2018»
Сегодня, 14:24 2
Пономарев про сборную России: «Мы сыграли отвратительно. За такое нельзя деньги платить»
Сегодня, 13:27 21
Отец Кузяева: «Далеру ещё месяц нужен, чтобы полностью восстановиться от травмы плеча»
Сегодня, 13:04 4
Обсудить
Все комментарии
Морозовский
сегодня в 16:37
На Чемпионате Мира таких игр у нас не будет! Там товарняки отсутствуют.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:08
ПРОСТО СБОРНАЯ РОССИИ ВЫПРЫГНУЛА ИЗ ШТАНОВ В ЭТОМ МАТЧЕ
А СБОРНАЯ ИСПАНИИ ДАЖЕ НА ВТОРУЮ СКОРОСТЬ НЕ ПЕРЕКЛЮЧИЛАСЬ
КЭТиК
сегодня в 16:03
Раз в году и сборная России может совершить подвиг
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100