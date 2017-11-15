Бышовец: «Главная проблема сборной России - психологическая устойчивость»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отмечает прогресс в игре национальной команды после последних товарищеских матчей - с Аргентиной и Испанией:

«Команда себя реабилитировала в матче со сборной Испании после поражения от Аргентины и по содержанию игры, и по результату. Впечатление сложилось, что некоторые проблемы, которые были, остались позади.

Главная проблема сборной - психологическая устойчивость. Не хватает ощущения уверенности в себе, в команде, в тренере, но это приходит со временем, с опытом.

Тактика сборной России на чемпионате мира будет зависеть от соперника, положения команды в группе. Мы увидели, что в двух матчах сборная России сыграла с различными тактиками, что в целом говорит о том, что наша команда движется вперед.

Что касается судейства, то пенальти были сомнительными. Во втором случае ситуация более сложная, здесь все зависело от решения самого судьи. А в первом случае Джанлука Рокки ошибся, хотя если учитывать то место, где стоял арбитр, то могло возникнуть впечатление, что было движение рукой, но мяч попал в плечо. Я не думаю, что здесь можно говорить о какой-то предвзятости. Судья просто ошибся».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте