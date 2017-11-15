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Бышовец: «Главная проблема сборной России - психологическая устойчивость»

сегодня, 15:00

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отмечает прогресс в игре национальной команды после последних товарищеских матчей - с Аргентиной и Испанией:

«Команда себя реабилитировала в матче со сборной Испании после поражения от Аргентины и по содержанию игры, и по результату. Впечатление сложилось, что некоторые проблемы, которые были, остались позади.

Главная проблема сборной - психологическая устойчивость. Не хватает ощущения уверенности в себе, в команде, в тренере, но это приходит со временем, с опытом.

Тактика сборной России на чемпионате мира будет зависеть от соперника, положения команды в группе. Мы увидели, что в двух матчах сборная России сыграла с различными тактиками, что в целом говорит о том, что наша команда движется вперед.

Что касается судейства, то пенальти были сомнительными. Во втором случае ситуация более сложная, здесь все зависело от решения самого судьи. А в первом случае Джанлука Рокки ошибся, хотя если учитывать то место, где стоял арбитр, то могло возникнуть впечатление, что было движение рукой, но мяч попал в плечо. Я не думаю, что здесь можно говорить о какой-то предвзятости. Судья просто ошибся».

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:25
ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА ЕЩЁ КУЧА ВРЕМЕНИ !
МОЖНО ЗАПАСТИСЬ ВАЛИДОЛОМ, КАРВАЛОЛОМ И ПАМПЕРСАМИ )))
drug01
сегодня в 15:23
Главное мастерство а не запал на одну игру
sihafazatron
сегодня в 15:22
Главная проблема для россии это то, что чемпионат будет по футболу, а не по хоккею
шацк
сегодня в 15:19
Проблема сборной в отсутствии главного тренера - Черчесов пустышка!
RDeanW
сегодня в 15:18
главная проблема сборной россии - васин
уберите его и посмотрите на результаты
вчера 9 минут хватило, чтоб гол привезти. это уже перебор
Owl Fake
сегодня в 15:18
Проблем хватает: физика, тактика, техника, менталитет в конце концов.
Alex12357
сегодня в 15:08
Главная проблема игроков сборной России-это очень плохая индивидуальная подготовка,не видение поля ,привычка к грубой игре поощряемая Российским судейством,на ЧМ-делать нечего!
Egorium
сегодня в 15:06
Главная проблема - тренер спартач.
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