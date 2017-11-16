Кьеллини: «Остановить Месси может только коллективная работа»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мыслями касательной игровой формы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«В тот момент, когда вы пытаетесь предвидеть действия Месси - вы совершаете ошибку. Он настолько быстро читает ситуацию, что вы даже не можете до него дотронуться. Единственный способ остановить Лионеля - это коллективные действия. Даже если вы являетесь лучшим игроком в мире на своей позиции, у вас нет ни единого шанса оставить Месси в одиночку».



Ранее Джорджо Кьеллини рассказал о нужде в реформах в итальянском футболе.

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