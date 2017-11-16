Роналдиньо: «Надеюсь, что Неймар найдет в себе силы, чтобы улыбаться»

Журналисты поинтересовались мнением знаменитого форварда Роналдиньо о критике, которую то и дело можно услышать в адрес нападающего ПСЖ Неймара:

«Это очень личный вопрос, я не могу ничего утверждать за Неймара.

В течение карьеры я всегда избегал чтения газет и просмотра новостей, ведь о тебе всегда говорят, критикуют, и, конечно, на тебя это как-нибудь да влияет.

Надеюсь, что Неймар найдет в себе силы, чтобы улыбаться, играть с удовольствием и вернуть Кубок мира в Бразилию».

Напомним, что несколько дней назад Неймар не выдержал и прослезился, когда за него заступился главный тренер сборной Бразилии Тите.

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