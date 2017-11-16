Венгер: «Лондонское дерби — это предмет гордости»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от встречи с «Тоттенхэмом», которая состоится 18 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Англии:

«Лондонское дерби — это всегда предмет гордости, всегда есть особое желание победить соперника.

Необходимо посвятить все свои мысли этому матчу, но при этом сохранять ясный и спокойный разум. Это одна из игр, которые очень важно завершить победой. В принципе, мы способны конкурировать с топ-командами.

Мы были очень сильны в домашних играх. Именно наши выступления на „Эмирейтс“ сыграют основополагающую роль в вопросе, на какой позиции мы окажемся в конце сезона».

Ранее наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сообщил о том, что форвард «шпор» Харри Кейн, испытывавший проблемы со здоровьем, будет готов к этому поединку.

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