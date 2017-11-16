Венгер: «Лондонское дерби — это предмет гордости»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от встречи с «Тоттенхэмом», которая состоится 18 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Англии:
«Лондонское дерби — это всегда предмет гордости, всегда есть особое желание победить соперника.
Необходимо посвятить все свои мысли этому матчу, но при этом сохранять ясный и спокойный разум. Это одна из игр, которые очень важно завершить победой. В принципе, мы способны конкурировать с топ-командами.
Мы были очень сильны в домашних играх. Именно наши выступления на „Эмирейтс“ сыграют основополагающую роль в вопросе, на какой позиции мы окажемся в конце сезона».
Ранее наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сообщил о том, что форвард «шпор» Харри Кейн, испытывавший проблемы со здоровьем, будет готов к этому поединку.
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Конечно)))) ....потому что ШПОРЫ были в кризисе.
Теперь, когда команды поменялись местами: для нас это просто очередные 3 очка по пути стабильного выступления клуба, а для two:ten-щиков (ОКАЗЫВАЕТСЯ !!!) этот матч стал "предметом гордости" ))))))
Конечно)))) ....потому что ШПОРЫ были в кризисе.
Теперь, когда команды поменялись местами: для нас это просто очередные 3 очка по пути стабильного выступления клуба, а для two:ten-щиков (ОКАЗЫВАЕТСЯ !!!) этот матч стал "предметом гордости" ))))))