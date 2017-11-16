Венгер: «Я полностью доверяю Ляказетту»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал мнение о том, что он якобы не доверяет французскому нападающему Александру Ляказетту, выпуская его на замену в больших играх:

«Мне приходится принимать важные решения каждый раз. Эти решения имеют первоочередое значение. Он принял участие в большом количестве матчей. Кажется, в последнее время он вышел на замену только в выездном поединке с „Манчестер Сити“. Я полностью ему доверяю.

Сыграет ли Ляказетт в матче с „Тоттенхэмом“? Решение еще не принято, но это возможно».

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