Кьеллини: «Итальянский футбол нуждается в реформах»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мыслями о вылете сборной Италии на отборочном этапе чемпионата мира 2018.



«Мы еще не до конца осознаем, что произошло, чувствуется лишь разочарование. Только в июне мы все поймем, что случилось на самом деле, когда начнется чемпионат мира. Очевидно, что сейчас началась охота на ведьм, но полная реконструкция системы футбола в Италии может быть ошибкой. Понятно, что должна быть проведена реформа, но сейчас важнее всего найти единство между теми, кто заинтересован в формировании новой футбольной системы в Италии».

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