Освальдо: «Скучаю ли я по футболу? Мне больше по душе барбекю и пиво»

Бывший нападающий «Ромы» и «Бока Хуниорс» Пабло Освальдо рассказал о том, как решил закончить карьеру футболиста.



«Я решил бросить „Боку“, обстановка накалялась. Я не мог даже выйти из дома, боялся людей, меня постоянно преследовали. У меня было несколько предложений из Китая и других клубов, которые выступали в Лиге чемпионов, но я решил, что для меня хватит. Я начал ненавидеть футбол за то, за что всегда его любил. Скучаю ли я по футболу? Теперь мне больше по душе барбекю и пиво».

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