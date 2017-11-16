Агент Роналду будет представлять интересы Деле Алли

Знаменитый футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы звезды «Реала» Криштиану Роналду и наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, продолжает расширять клиентскую базу.

Сообщается, что Мендеш ведет переговоры о сотрудничестве с Деле Алли, который решил расстаться со своим агентом Робом Сегалом.

Если информация верна и стороны придут к соглашению, Мендеш может поспособствовать переезду Алли в Мадрид, о чем всё чаще в последнее время говорят СМИ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте