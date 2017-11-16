Агент Роналду будет представлять интересы Деле Алли

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
05:15 Матч завершен Логотип ПеруПеру 2:0 Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия Фонбет 1.2 6 15
  • Главные новости
  • Все новости
09:13
Моуриньо: «Ибрагимович — лев и боец. Он вернется на поле в 2017 году»3
07:25
Стали известны все участники чемпионата мира в России33
07:10
Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Новую Зеландию и выйти на ЧМ-201816
23:33
Неймар плакал и просил Бартомеу не отпускать его в ПСЖ64
20:35
Вентура уволен с поста тренера сборной Италии58
09:35
«Милан» в январе предпримет попытку подписать Виллиана1
09:27
Мартин О'Нил рассчитывает остаться на посту тренера сборной Ирландии0
09:03
«Сити», «Челси» и ПСЖ предлагают Месси уйти из «Барселоны»12
08:48
Анчелотти может сменить Венгера в «Арсенале»6
08:35
Гарека: «Рад, что Перу и Аргентина отправятся на чемпионат мира»4
08:11
Роналдо поздравил «Коринтианс» с чемпионством3
07:55
Дубль экс-игрока ЦСКА Жо позволил «Коринтианс» стать чемпионом Бразилии14
06:45
Наставник «Торонто»: «Джовинко пригодился бы сборной Италии»0
06:08
Пеллегрино: «Ван Дейк на 100% сосредоточен на „Саутгемптоне“»1
05:39
Меркулов: «„Уфа“ много обороняется и играет за счёт чужих ошибок. Неудобный соперник»4
05:10
Моуриньо: «Английским клубам в плей-офф ЛЧ приходится труднее остальных»8
04:41
Слуцкий: «После трёх поражений подряд „Халлу“ нужно одерживать победы»17
04:21
Прядкин: «Сборная России могла и вовсе выиграть у Испании»8
04:08
Раванелли: «Я бы из кожи вон лез, чтобы вернуть Конте в сборную Италии»5
03:46
Манчини: «У Ерохина большой потенциал, он хорошо тренируется»5
03:16
Прядкин: «Родриго после матча обнял Лунёва и попросил у него прощения»6
02:53
Фернандес: «Думаю, испанцы были серьёзно мотивированы, но мы навязали им борьбу»3
02:31
Ари: «Думаю, привлечь внимание тренера сборной России до старта ЧМ вполне реально»5
02:11
Карпин: «Рамос и Пике в официальных матчах таких вольностей бы себе не позволили»7
00:57
Джером Боатенг назвал своих любимых защитников4

Агент Роналду будет представлять интересы Деле Алли

сегодня, 09:45

Знаменитый футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы звезды «Реала» Криштиану Роналду и наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, продолжает расширять клиентскую базу.

Сообщается, что Мендеш ведет переговоры о сотрудничестве с Деле Алли, который решил расстаться со своим агентом Робом Сегалом.

Если информация верна и стороны придут к соглашению, Мендеш может поспособствовать переезду Алли в Мадрид, о чем всё чаще в последнее время говорят СМИ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Этот Бэйл сломался – несите нового
Вчера, 21:21Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадка17
У Роналду конфликт с Пересом
Вчера, 11:35 22
Каземиро: «Надеюсь, Неймар перейдёт к нам в „Реал“»
Вчера, 06:53 6
Эриксен: «Мой хет-трик в ворота Ирландии – это невероятно»
Вчера, 04:37 3
Альба: «Испания очень хотела победить, но соперник не позволил нам это сделать»
Вчера, 02:30 8
Бартра: «Стадион „Санкт-Петербург“ – одна из лучших арен в моей карьере»
Вчера, 02:22 13
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100