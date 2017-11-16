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Инсинье: «Ради сборной я готов играть даже на воротах»

сегодня, 13:01

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье признался, что выступления за сборную Италии для него многое значат.

«Очень жаль, что Италия пропустит чемпионат мира 2018. Я знаю правила национальной команды - вы должны уважать любое решение руководства. Даже в тех случаях, если вас выпускают на поле всего на одну минуту. Ради сборной я готов играть даже на воротах, нужно делать абсолютно все без обсуждения действий наставников. Футболка сборной Италии - символ, и я хочу носить его как можно дольше».

Напомним, что полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси во время матча со Швецией просил Джампьеро Вентуру выпустить на поле Лоренцо Инсинье.

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Все комментарии
dargo
сегодня в 13:15
Одна из основных причин неудачи вашей сборной то, что тебя не выпускали на поле, но ничего, сжимаи зубы и дождись своего часа, твоё время придет и ты будешь одним из главных фигур сборной Италии, здоровья тебе и удачи, ты классный игрок
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