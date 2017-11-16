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Бышовец назвал «группу смерти» и «группу жизни» для сборной России

сегодня, 21:24

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назвал наилучший и наихудший расклад для сборной России при жеребьевке чемпионата мира. Россия находится в первой корзине. С полным составом корзин можно ознакомиться здесь.

«„Группа смерти“: Испания, Коста-Рика и Нигерия.

Прошедший матч с Испанией можем оценить как ценный опыт, мы увидели, насколько тяжело давалась игра. А ведь в официальных встречах цена ошибки будет выше. Именно поэтому выберу Испанию.

У нас печальный опыт встречи с Коста-Рикой. Эта сборная и на прошлом ЧМ выглядела впечатляюще, была такой кровопийцей, которая всем портила нервы.

Нигерия очень ярко, смело смотрелась во встрече с Аргентиной в Краснодаре. Команда хорошо сбалансирована, высокий средний уровень. В моем понимании, Нигерия – это своего рода африканская Германия. Хорошее сочетание техники и умения навязать силовую борьбу.

„Группа жизни“: Уругвай, Сенегал, Панама.

Уругвай назвал больше по историческим причинам. Хочется, чтобы наши футболисты восстановили справедливость за ЧМ-1970, когда во встрече сборных СССР и Уругвая ошибся арбитр, и это привело к нашему поражению.

Сенегал не столь хорошо укомплектован, как, скажем, Нигерия. За редким исключением не вижу звезд, которые бы ярко проявляли себя. Плюс и опыта выступлений на таком уровне не так много.

Для Панамы это первый опыт участия в ЧМ, и вряд ли эта команда покажет что-то сверхъестественное».

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Все комментарии
M.S.
сегодня в 21:56
Для сборной России абсолютно любая группа будет группой смерти.
drug01
сегодня в 21:54
Нам все соперники будут хороши ведь мы играем дома!!!!!
eugen-han
сегодня в 21:54
панама примерно такого же уровня,что и коста-рика,и другие две сборные можно сравнить с другими двумя,что на самом деле размывает различие групп смерти или жизни,и наоборот......об этом не надо просто думать,а обыгрывать всех тех,кто попадет в нашу группу...под раздачу.
борька
сегодня в 21:49
Фортуна от нашей сборной отвернулась
Serg3.12
сегодня в 21:49
Не ценит тренер ни Суареса Луиса, ни Мане Садьо...)
sir-5 ответил Шуnя771
сегодня в 21:49
Шуnя771:
Попадали всегда в "слабую" группу и за одним исключением на Евро имели кислый вид...
Как раз в победном году группу нельзя было назвать слабой.Может поэтому и выстрелили,поскольку изначально были отмобилизованы на борьбу???
dzvinka
сегодня в 21:43
лучше уж не выйти из "групы смерти" будучи сеяным в первую корзину))), чем не выйти из легкой групы. Так хоть можно будет сказать - со жребием не повезло). Хотя думаю на судьях с групы вытянут, ну а там труба))).
cska1234
сегодня в 21:42
Только мы способны с Южной Кореей сыграть вничью, не думаю что группа жизни поможет при таких игроках и тренере
salaga
сегодня в 21:34
Сидит там в Панаме такой же "бышовец" и рисует группу жизни с Россией в составе.
Serg3.12
сегодня в 21:33
Групп смерти слишком много)

А вот группа жизни:
Перу, Тунис, Австралия (Аравия))
kolpankolpan
сегодня в 21:33
Что гадать коли так слабы что считать сопли начинаем.Стыдуха.
eaguar
сегодня в 21:32
ждем 1 декабря
Шуnя771
сегодня в 21:32
Попадали всегда в "слабую" группу и за одним исключением на Евро имели кислый вид...
susanin ultrazenith
сегодня в 21:29
Ну ты даёшь!
Если достанется Уругвай, Кусарес нам полную кошёлку накидает!
Да и Сенегал не подарочек!
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