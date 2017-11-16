Бышовец назвал «группу смерти» и «группу жизни» для сборной России

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назвал наилучший и наихудший расклад для сборной России при жеребьевке чемпионата мира. Россия находится в первой корзине. С полным составом корзин можно ознакомиться здесь.

«„Группа смерти“: Испания, Коста-Рика и Нигерия.

Прошедший матч с Испанией можем оценить как ценный опыт, мы увидели, насколько тяжело давалась игра. А ведь в официальных встречах цена ошибки будет выше. Именно поэтому выберу Испанию.

У нас печальный опыт встречи с Коста-Рикой. Эта сборная и на прошлом ЧМ выглядела впечатляюще, была такой кровопийцей, которая всем портила нервы.

Нигерия очень ярко, смело смотрелась во встрече с Аргентиной в Краснодаре. Команда хорошо сбалансирована, высокий средний уровень. В моем понимании, Нигерия – это своего рода африканская Германия. Хорошее сочетание техники и умения навязать силовую борьбу.

„Группа жизни“: Уругвай, Сенегал, Панама.

Уругвай назвал больше по историческим причинам. Хочется, чтобы наши футболисты восстановили справедливость за ЧМ-1970, когда во встрече сборных СССР и Уругвая ошибся арбитр, и это привело к нашему поражению.

Сенегал не столь хорошо укомплектован, как, скажем, Нигерия. За редким исключением не вижу звезд, которые бы ярко проявляли себя. Плюс и опыта выступлений на таком уровне не так много.

Для Панамы это первый опыт участия в ЧМ, и вряд ли эта команда покажет что-то сверхъестественное».

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