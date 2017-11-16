Газизов: «„Уфа“ мечтает попасть в еврокубки»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что он и футболисты клуба мечтают сыграть в еврокубках.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. В глубине души и у меня, и у ребят есть такая мечта. Но реальность всегда немного другая. Мне нравится, как работает Сергей Семак со своим штабом. Видно, что тренеры развивают команду по-современному, в правильном направлении. Я наблюдаю со стороны и вижу, что у нас есть подвижки. Мы стали больше забивать, лучше атаковать.

Но в целом давайте не будем спешить. Наша задача – держаться в середине. Мы трезво оцениваем свои возможности. Если повезет – не откажемся!»

На данный момент «Уфа» находится в четырех очках от зоны еврокубков.

В последнем туре РФПЛ «Уфа» проиграла «Спартаку» (1:3).

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