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Газизов: «„Уфа“ мечтает попасть в еврокубки»

сегодня, 21:14

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что он и футболисты клуба мечтают сыграть в еврокубках.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. В глубине души и у меня, и у ребят есть такая мечта. Но реальность всегда немного другая. Мне нравится, как работает Сергей Семак со своим штабом. Видно, что тренеры развивают команду по-современному, в правильном направлении. Я наблюдаю со стороны и вижу, что у нас есть подвижки. Мы стали больше забивать, лучше атаковать.

Но в целом давайте не будем спешить. Наша задача – держаться в середине. Мы трезво оцениваем свои возможности. Если повезет – не откажемся!»

На данный момент «Уфа» находится в четырех очках от зоны еврокубков.

В последнем туре РФПЛ «Уфа» проиграла «Спартаку» (1:3).

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Все комментарии
Tott_Hot
сегодня в 21:42
ближайший путь - кубок России. Его не так уж сложно выиграть, учитывая интерес к нему наших местных "грандов"
salaga
сегодня в 21:36
Плох тот футболист, который не мечтает о зарплате Месси.
Sem25
сегодня в 21:35
После удачной продажи в МС Зинченко, который даром достался Уфе, бежав с Украины, окрыленный успехом Газизов говорил, что Уфа будет воспитывать молодых и продавать их.
Отрезвление наступило...теперь бредит еврокубками.
Шуnя771
сегодня в 21:20
В апреле мечты Уфы будут более скромными... Зенит, ЦСКА, Локо....

Да и в ближайшее время ...
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