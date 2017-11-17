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Газзаев: «Для сборной России на чемпионате мира слабых соперников не будет»

сегодня, 00:21

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев уверен, что для национальной команды России на предстоящем мундиале каждый соперник будет достаточно серьезным.

«На таких турнирах слабых соперников не бывает. Особенно для сборной России, которая все игры должна проводить на самом высоком уровне и на одном дыхании. Так что к любому матчу надо будет подходить максимально серьезно. Выступление и результат на Кубке Конфедераций должны стать хорошим уроком перед ЧМ-2018.

Россия должна играть в более открытый, атакующий футбол. 80 тысяч зрителей пришли в „Лужники“ не для того, чтобы посмотреть, как мы будем 90 минут обороняться против Аргентины. В контрольных матчах нужно рисковать, показывать свои возможности! И игра против Испании – тому подтверждение. А тактику оборонительных действий можно применять в исключительных случаях, когда решается конкретная задача, продиктованная стратегией турнирной борьбы».

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Все комментарии
MIKITA463295
сегодня в 00:37
Ясень пень что слабых нет,про матч в лужниках согласен ...
Морозовский
сегодня в 00:32
ЛЮБАЯ СБОРНАЯ МЕЧТАЕТ ПОПАСТЬ В ОДНУ ГРУППУ С НАШЕЙ СБОРНОЙ!
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