Манчини: «Главное впечатление от РФПЛ: хорошо играют молодые российские футболисты»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини впечатлён игрой молодых россиян в РФПЛ, но считает, что им следует чаще ходить в атаку:

«Главное впечатление от чемпионата России: хорошо играют молодые российские футболисты. Мне кажется, во многих командах Премьер-Лиги, в том числе, конечно, ведущих – „Спартаке“, ЦСКА, „Локомотиве“, – есть немало отечественных талантов, обладающих техникой. Но этим ребятам, по моему мнению, нужно несколько менять философию игры. Больше ходить в атаку. Как и командам в целом. Да, при этом возрастает риск пропустить. Но по мне, важнее больше забивать и выигрывать. Смолов, Миранчуки, Фернандес, многие другие – одарённые футболисты. Они должны атаковать и делать всё, чтобы их команды побеждали».

Напомним, недавно итальянский специалист заверил, что сумеет преодолеть с «Зенитом» кризисный период.

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