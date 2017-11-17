Р. Билялетдинов: «Для „Локомотива“ матч с „Анжи“ будет очень сложным»

Бывший тренер молодёжного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящей встречи главной команды «железнодорожников» с «Анжи» в рамках 17-го тура РФПЛ:

«Для „Локомотива“ это будет очень сложная игра. Играть матчи, после того как с десяток твоих футболистов на две недели выпадали из тренировочного процесса, крайне сложно. Все ключевые игроки Сёмина отсутствовали. И Миранчуки, и Фернандеш были в сборных. А Фарфану вообще пришлось летать через всю планету – из России в Новую Зеландию, из Новой Зеландии в Перу, из Перу в Россию. В каком состоянии он приедет в Махачкалу после тяжелейшего отборочного матча, который стал одним из главных в его карьере, непонятно.

„Анжи“ – это уже не те мальчики для битья, которые в августе со счётом 0:6 проигрывали „Рубину“. Команда сейчас на эмоциональном подъёме и явно будет пытаться развить последние успехи. „Анжи“ имеет хорошие шансы отобрать очки у „Локомотива“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте