Мостовой: «Считаю „Краснодар“ фаворитом в матче со „Спартаком“»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей игры бывшей команды на выезде с «Краснодаром» в рамках 17-го тура РФПЛ:

«Думаю, фаворитом этого матча является „Краснодар“. Подопечные Игоря Шалимова имеют преимущество своего поля и выиграли в последних двух встречах. А в матче против такого принципиального соперника, как „Спартак“, у них будет особый настрой. Тем более, в случае победы „Краснодар“ сможет оторваться от конкурентов в борьбе за медали и закрепиться на третьем месте. Обе команды сейчас находятся примерно на одном уровне, обе способны как выиграть, так и неожиданно проиграть. Однако за счёт вышеперечисленных факторов „быки“ выглядят более предпочтительным претендентом на три очка в этой встрече.

Я говорил, что не надо хоронить „Краснодар“, даже в период их „чёрной серии“, когда все постоянно критиковали Шалимова. Впрочем, Игоря вообще бесконечно критикуют. Но даже после поражения от „Локомотива“ было ясно, что победа в одной-двух играх выведет „Краснодар“ на третье место. Так и произошло. Обыграли „СКА-Хабаровск“ и „Тосно“, и теперь – снова в медальной гонке.

Даже в начале сезона „Спартак“ показывал неплохую игру, но внутренние противоречия приводили к необъяснимым потерям очков. Но списывать со счетов команду Карреры не стоило. Сейчас она возвращается в борьбу за медали, претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ясно, что спады бывают у всех лидеров. Не исключено, что завтра это случится с „Локо“, который пока избежал затяжных серий без побед и идёт на первом месте. Вопрос в том, кто лучше всех воспользуется осечками конкурентов».

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