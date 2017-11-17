Черчесов: «Мы не только матчи играем, но и открываем новые стадионы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д Фонбет 4.45 4.35 1.77
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад Фонбет 2.7 3.45 2.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен Фонбет 2.1 3.25 3.65
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 6.3 4.4 1.5
  • Главные новости
  • Все новости
12:26
Павлюченко покинул «Арарат»18
10:35
«Спартак» взял Зобнина на матч с «Краснодаром»46
09:18
Во время матча «СКА-Хабаровск» - ЦСКА ожидается 17 градусов мороза93
23:40
Роналду: «Хочу семь детей и столько же „Золотых мячей“»75
20:07
Российские арбитры не будут работать на ЧМ-201887
12:59
Погребняк сделал дубль в матче молодежных команд1
12:50
Павлюченко не собирается завершать карьеру, но пока будет отдыхать3
12:41
«Барселона» рассматривает Озила в качестве альтернативы Коутиньо1
12:31
Павлюченко: «Расстаемся с „Араратом“ добрыми друзьями»4
12:07
Обамеянг: «Не понимаю, за что меня отстранили»3
11:17
Лунёв поблагодарил болельщиков за поддержку13
11:01
«Брайтон» продлил контракт с Хемедом0
10:48
КОНКАКАФ создаёт свою Лигу наций8
10:23
Бебето вошел в штаб Ромарио, который хочет стать губернатором Рио-де-Жанейро3
10:10
Мюллер вернулся в общую группу «Баварии»3
09:55
Обамеянг отстранен «Боруссией» из-за посещения ночного клуба в Барселоне8
09:33
Ярмоленко: «Вайгль сказал мне, что хочет перейти в „Карпаты“»4
09:01
Ибсон: «Случалось, что выходили на тренировку с похмелья»8
08:49
«Севилье» интересен нападающий сборной Аргентины3
08:36
Израильский бизнесмен купил 15 % акций «Атлетико»5
08:24
Батшуайи жестко отреагировал на слухи о своей нетрадиционной ориентации17
07:57
Альберто Морено: «Говорил Коутиньо во время шумихи с „Барселоной“: „Брат, не уходи“»5
07:39
Сауль Ньигес: «Несмотря на все трудности, академия „Реала“ многое мне дала»1
07:09
Роналду: «Я не боюсь ПСЖ»20
06:47
Стракоша: «Было ужасно видеть Буффона таким расстроенным»4

Черчесов: «Мы не только матчи играем, но и открываем новые стадионы»

сегодня, 11:55

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги сбора и двух контрольных матчей с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3).

«Опасения по сбору были. Все-таки погода могла сыграть с нами злую шутку. Мы не хотели покидать Новогорск, потому что обжились там - все комфортно в плане работы, поле рядом соответствующего качества. В этом плане никаких казусов не было.

Каждый раз мы об этом говорим - опять по той или иной причине нескольких футболистов не было, которых мы бы с удовольствием задействовали. Это Головин, Зобнин, который был, но не может играть, Самедов, который получил травму. Некоторые приехали с проблемами. Это и Фернандес, и Акинфеев, и Кокорин. Но это рабочие моменты, которые с одной стороны банальны, а с другой - раз есть вопросы, значит, на них надо ответить. Команда адаптируется к таким вещам. Мы не только матчи играем, а это ответственность, но и открываем новые стадионы. Какие-то дополнительные отпечатки это накладывает.

Если брать последний сбор - это „Лужники“, 80 тысяч, Аргентина. Это играет определенную роль в подготовке. В этом плане мы стараемся команду готовить.  И в тактическом плане, и в физическом, и, естественно, в психологическом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Р. Билялетдинов: «Для „Локомотива“ матч с „Анжи“ будет очень сложным»
Сегодня, 03:17 6
Мостовой: «Считаю „Краснодар“ фаворитом в матче со „Спартаком“»
Сегодня, 02:35 30
Газзаев: «Для сборной России на чемпионате мира слабых соперников не будет»
Сегодня, 00:21 4
Бышовец назвал «группу смерти» и «группу жизни» для сборной России
Вчера, 21:24 34
Газизов: «„Уфа“ мечтает попасть в еврокубки»
Вчера, 21:14 8
Орлов не советует Смолову уезжать из чемпионата России
Вчера, 19:09 95
Обсудить
Все комментарии
борька
сегодня в 12:25
Великие слова и вовремя сказаны!
moskwa 09
сегодня в 12:15
и то не вы!!
kokshareal
сегодня в 12:01
Черчесов: Мы не только играть не умеем, мы еще строим стадионы за счет бедных граждан РФ, а потом, то что $$$останется$$$, делим по карманам с Мудко, фурсенко и другими высокопоставленными личностями.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100