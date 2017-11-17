Черчесов: «Мы не только матчи играем, но и открываем новые стадионы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги сбора и двух контрольных матчей с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3).

«Опасения по сбору были. Все-таки погода могла сыграть с нами злую шутку. Мы не хотели покидать Новогорск, потому что обжились там - все комфортно в плане работы, поле рядом соответствующего качества. В этом плане никаких казусов не было.

Каждый раз мы об этом говорим - опять по той или иной причине нескольких футболистов не было, которых мы бы с удовольствием задействовали. Это Головин, Зобнин, который был, но не может играть, Самедов, который получил травму. Некоторые приехали с проблемами. Это и Фернандес, и Акинфеев, и Кокорин. Но это рабочие моменты, которые с одной стороны банальны, а с другой - раз есть вопросы, значит, на них надо ответить. Команда адаптируется к таким вещам. Мы не только матчи играем, а это ответственность, но и открываем новые стадионы. Какие-то дополнительные отпечатки это накладывает.

Если брать последний сбор - это „Лужники“, 80 тысяч, Аргентина. Это играет определенную роль в подготовке. В этом плане мы стараемся команду готовить. И в тактическом плане, и в физическом, и, естественно, в психологическом».

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