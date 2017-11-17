У Хайнкеса есть идеи насчёт того, кто должен возглавить «Баварию» летом

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес признался, что у него есть идеи насчет того, кто должен возглавить мюнхенский клуб после него, однако специалист не стал называть фамилий:

«У меня с клубом есть договоренность о том, что я буду руководить командой до лета, чтобы у „Баварии“ было достаточно времени на поиск оптимального кандидата на роль главного тренера.

У меня уже есть на этот счет кое-какие идеи».

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