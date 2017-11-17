У Хайнкеса есть идеи насчёт того, кто должен возглавить «Баварию» летом

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д Фонбет 4.45 4.35 1.77
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад Фонбет 2.8 3.4 2.45
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен Фонбет 2.1 3.25 3.65
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 5.15 3.9 1.65
  • Главные новости
  • Все новости
17:05
Рохо, Погба и Ибрагимович уже завтра могут сыграть за МЮ12
16:37
РФПЛ: «Перенос матчей „СКА-Хабаровска“ с ЦСКА и „Локомотивом“ не планируется»40
15:17
Матч «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» могут перенести в Сочи87
13:17
Аршавин включен в состав символической сборной чемпионата Казахстана 2017 года47
12:26
Павлюченко покинул «Арарат»52
18:52
Кучаев: «Железным игроком основы ЦСКА я пока не являюсь»3
18:50
Джикия: «„Спартак“ – великая команда, любой мечтает в ней играть»2
18:45
В сети появилось фото футболок сборных Франции и Англии на ЧМ-20181
18:40
Гвардиола: «Если Жезус будет меньше бегать с мячом, то станет таким игроком, как Роналдо»2
18:39
Ширл и Чонтофальски приехали в Санкт-Петербург3
18:27
Конте: «Возглавить сборную Италии? Такой расклад видится крайне маловероятным»0
18:18
Слуцкий: «В нашей ситуации поможет только победа, а не разговоры»6
18:06
Гвардиола: «Фернандиньо - лучший игрок в мире на своей позиции. Один из лучших»4
18:00
Зидан - о возможном переходе Неймара в «Реал»: «Кто знает?»17
17:58
Конте: «Лофтус-Чик и Абрахам - будущее „Челси“»1
17:53
«Палмейрас» хочет купить полузащитника «Шахтера» Бернарда0
17:45
«Тоттенхэм» привлек к тренировке восемь 16-летних футболистов5
17:35
Вентура: «К работе в сборной я подходил с максимальной серьёзностью и профессионализмом»3
17:29
Давид Луис попал в заявку «Челси» на игру с «Вест Бромвичем»0
17:24
Пулис допускает свою отставку и не будет считать её несправедливой1
17:21
Клопп - о травме Мане: «Нам необходимо время»2
17:13
Командная: «Ощущаю себя очень счастливым человеком»4
17:11
Гвардиола: «С Агуэро все в порядке»3
16:56
Боссы «Барселоны» сообщили Турану, что в клубе на него не рассчитывают9
16:49
Зидан: «Между Рамосом и Роналду нет никаких проблем»7

У Хайнкеса есть идеи насчёт того, кто должен возглавить «Баварию» летом

сегодня, 17:44

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес признался, что у него есть идеи насчет того, кто должен возглавить мюнхенский клуб после него, однако специалист не стал называть фамилий:

«У меня с клубом есть договоренность о том, что я буду руководить командой до лета, чтобы у „Баварии“ было достаточно времени на поиск оптимального кандидата на роль главного тренера.

У меня уже есть на этот счет кое-какие идеи».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Если Жезус будет меньше бегать с мячом, то станет таким игроком, как Роналдо»
Сегодня, 18:40 2
Конте: «Возглавить сборную Италии? Такой расклад видится крайне маловероятным»
Сегодня, 18:27 0
Гвардиола: «Фернандиньо - лучший игрок в мире на своей позиции. Один из лучших»
Сегодня, 18:06 4
Зидан - о возможном переходе Неймара в «Реал»: «Кто знает?»
Сегодня, 18:00 17
Конте: «Лофтус-Чик и Абрахам - будущее „Челси“»
Сегодня, 17:58 1
Вентура: «К работе в сборной я подходил с максимальной серьёзностью и профессионализмом»
Сегодня, 17:35 3
Обсудить
Все комментарии
Bavaria_M
сегодня в 18:14
Клопп нужен.
нужен немец а не какой то там иностранец.
-Джек Потрошитель-
сегодня в 18:12
    -Джек Потрошитель-
    сегодня в 18:12
    Главное,что каталонских физруков не будет..
    BARCAWORLD
    сегодня в 17:53
    Зидану могут уже с Кристиной выгнать в субботу есть риск..
    No problem
    сегодня в 17:51
    Будут шлепать Лева.
    волгoдoн
    сегодня в 17:50
    Алжирский гeний скорее всего,если купит немецкий паспорт))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100