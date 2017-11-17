Конте: «Лофтус-Чик и Абрахам - будущее „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что у футболистов «синих» Рубена Лофтус-Чика и Тэмми Абрахама, находящихся в аренде, еще будут шансы проявить себя в составе лондонского клуба:

«Думаю, что мы говорим о двух молодых игроках, очень хороших игроках. Рубен и Тэмми точно являются будущим „Челси“, но сейчас они должны играть регулярно.

Такой же путь проделал и Андреас Кристенсен: два года он был в аренде, а теперь регулярно играет за „Челси“. Это по-прежнему молодой, но уже важный игрок для „Челси“».

Ранее бывший нападающий «Челси» Крис Саттон заявил, что Лофтус-Чик был бы полезнее для «синих», чем хавбек Сеск Фабрегас.

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