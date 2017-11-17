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«Бавария» предлагает Рафинье новый контракт, но игрок хочет вернуться в Бразилию

сегодня, 21:43

Защитник «Баварии» Рафинья в интервью бразильскому изданию признался, что мюнхенский клуб предложил ему новый двухлетний контракт.

Однако 32-летний футболист не спешит ставить под ним подпись, так как считает, что его время выступлений в Европе подходит к концу. Игрок планирует вернуться на родину и поиграть за один из местных клубов.

Отметим, что летом Рафинья станет свободным агентом, если все-таки не продлит сотрудничество с мюнхенцами.

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Все комментарии
борька
сегодня в 22:12
Правильно, там тепло!
Die Roten
сегодня в 21:55
и для этого рафинья немецкое гражданство сделал в прошлом году?
не верится
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