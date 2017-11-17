Арустамян: «„Спартак“ намерен продлить контракт с Джикией до 2022 года»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, что «Спартака» работает над продлением контракта с защитником Георгием Джикией:

«Сейчас одна из главных задач „Спартака“ - продление контракта с Джикией. Георгий пришел в клуб только зимой, но за короткий срок стал лидером команды. Сейчас идут переговоры между клубом и игроком о продлении контракта до 2022 года.

Нынешняя зарплата защитника - около 700 тысяч евро. Понятное дело, что „красно-белые“ стремятся продлить контракт с игроком сборной России, который очаровал всех своей игрой и бойцовским характером».

Также Арустамян сообщил, что «Краснодар» и ЦСКА могут арендовать у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

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