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Феллаини отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 15:28

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини отказался продлевать контракт с клубом, утверждают в Англии.

Это значит, что бельгиец уже зимой сможет вести переговоры с другими клубами, а летом покинуть «Олд Траффорд».

По слухам, 29-летнего хавбека не устроило предложение МЮ, а в клубе, судя по всему, посчитали увеличение оклада для игрока, которому исполнится 30, не самым логичным шагом.

Отметим, что в услугах Феллаини заинтересован «Бешикташ».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:32
Маруан нужен Моуру и наконец-то стал осознанным игроком.. В целом конечно же его стиль больше для средних клубов с силовым футболом.. Но как ни странно, он нужен МЮ.
sihafazatron
сегодня в 15:30
Договорятся, просто агент выбивает получше контракт
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