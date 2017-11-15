Феллаини отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини отказался продлевать контракт с клубом, утверждают в Англии.

Это значит, что бельгиец уже зимой сможет вести переговоры с другими клубами, а летом покинуть «Олд Траффорд».

По слухам, 29-летнего хавбека не устроило предложение МЮ, а в клубе, судя по всему, посчитали увеличение оклада для игрока, которому исполнится 30, не самым логичным шагом.

Отметим, что в услугах Феллаини заинтересован «Бешикташ».

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