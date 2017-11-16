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«Рома» готовит для Перотти новый контракт

сегодня, 00:45

По информации итальянской прессы, «Рома» готовит новый контракт для полузащитника Диего Перотти. Сотрудничество с игроком растянется до 2021 года.

В этом сезоне вингер забил два мяча в Серии А и отличился одной голевой передачей. Кроме того, в прошлом сезоне именно его гол обеспечил «волкам» второе место в турнирной таблице.

Действующий контракт аргентинца с клубом истекает в 2019 году.

По слухам, Перотти мог оказаться в «Спартаке» этим летом.

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Все комментарии
Горбатого могила исправит
сегодня в 01:05
Новый кумир радужного слоника )))
Owl Fake
сегодня в 01:00
Как два пальца об ̶Э̶л̶ь̶ ̶Ш̶а̶а̶р̶а̶в̶и̶ асфальт.
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