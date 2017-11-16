«Рома» готовит для Перотти новый контракт

По информации итальянской прессы, «Рома» готовит новый контракт для полузащитника Диего Перотти. Сотрудничество с игроком растянется до 2021 года.

В этом сезоне вингер забил два мяча в Серии А и отличился одной голевой передачей. Кроме того, в прошлом сезоне именно его гол обеспечил «волкам» второе место в турнирной таблице.

Действующий контракт аргентинца с клубом истекает в 2019 году.

По слухам, Перотти мог оказаться в «Спартаке» этим летом.

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