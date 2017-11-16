Родолфо: «С удовольствием бы продлил контракт с „Ахматом“»

Защитник «Ахмата» Родолфо сообщил, что хочет продлить контракт с клубом.

«Сейчас мои планы - приносить пользу команде в этом сезоне. Клуб пока мне ничего не предлагал, мы думаем о задачах, поставленных перед командой. Других предложений ко мне не поступало, но я бы с удовольствием продлил контракт с „Ахматом“, нахожусь здесь уже три года и чувствую себя комфортно, как дома. У меня очень хорошие отношения с руководством команды, так что буду работать, чтобы приносить результат.

Я бы хотел поиграть еще пару лет, пока у меня есть силы и нет травм».

Срок соглашения 35-летнего защитника с клубом истекает в конце июня 2018 года. В текущем сезоне Родолфо принял участие в 13 матчах чемпионата России и забил два мяча.

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