Максимов: «У Божовича очень сложные тренировки. У Кирьякова вообще ничего не было»

Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов рассказал о тренировках под руководством наставника «оружейников» Миодрага Божовича:

«Говорят, что у него яркие весёлые занятия и установки? Да нет, ничего особенного. Просто складывается позитивная атмосфера, тренировки интересные. Все работают с желанием, и отсюда результат. Боженька видит, что команда пашет, и награждает нас фартом, которого в том сезоне не хватало.

Вообще те, кто думает, что у Божовича лёгкие тренировки и сплошная веселуха, глубоко заблуждаются. Пожалуй, после Петржелы это самые сложные тренировки в моей карьере.

Кирьяков? Там вообще ничего не было. Хватит об этом, не хочу».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте