Тебас грозится закрыть «Камп Ноу», если болельщики «Барселоны» будут оскорблять Испанию

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас пригрозил «Барселоне» закрытием «Камп Ноу» на несколько матчей, если болельщики «сине-гранатовых» продолжат в своих кричалках оскорблять Испанию:
«Кричалки в поддержку независимости сегодня не считаются оскорблением или подстрекательством к насилию. А вот кричалки, в которых используются ругательства в отношении, например, Испании, Каталонии или Андалусии, запрещены. Если Федерация футбола Испании решит, что такие кричалки должны повлечь за собой санкции, а другие инстанции согласятся, тогда лига может закрыть „Камп Ноу“».
Ранее Тебас подчеркнул, что «Барселона» продолжит выступать в чемпионате Испании, так как считает завершившийся в Каталонии референдум о независимости нелегитимным.
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Вот пока руководящие должности буду занимать такие ограниченные люди, во всем мире все будет плохо. Сидит такой "чиновничек" в кресле и решает, будут люди смотреть футбол или нет.
Вот пока руководящие должности буду занимать такие ограниченные люди, во всем мире все будет плохо. Сидит такой "чиновничек" в кресле и решает, будут люди смотреть футбол или нет.