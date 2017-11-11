Губерниев: «Я решил провести инспекцию на стадионе, но остался удивлён и удручён»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 79’ Логотип ДР КонгоДР Конго 1:1 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 78’ Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 2.45 1.75 12
20:30 82’ Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:2 Логотип МароккоМарокко Фонбет - - 1.03
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 Матч завершен Логотип КатарКатар 0:1 Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 86’ Логотип МакедонияМакедония 1:0 Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 1.18 5.2 35
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
  • Главные новости
  • Все новости
20:22
Лунёв: «Акинфеев сегодня демоном был»58
18:38
Мутко: «С 2019 года все финалы Кубка России будут проходить в „Лужниках“»50
18:27
Матч Россия — Бразилия пройдет в «Лужниках»12
17:56
Сборная России не удержала ничью в матче с аргентинцами474
17:14
Хоуп Соло обвинила Блаттера в сексуальном домогательстве44
22:06
Каннаваро признан лучшим тренером китайской суперлиги в 2017 году1
21:58
Дания - Ирландия: стартовые составы1
21:55
Ромеро: «Матч был полезен и для нас, и для сборной России»2
21:46
«Уфа» стала победителем коммерческого турнира на Кипре5
21:35
Булыкин: «Сборная России сыграла хорошо, но Аргентина сильно не выкладывалась»4
21:34
Мостовой: «Офсайд? Там было на линии, а такое, по-моему, не считается»8
21:26
Виллалобос: «С уходом Наваса „Реал“ потеряет больше, чем сам Кейлор»1
21:25
На матче Россия — Аргентина не зафиксировано грубых нарушений правопорядка1
21:22
Мостовой: «Сборная России показала в первом тайме несколько трусливую игру»3
21:21
Сборная Чехии взяла верх над Катаром3
20:54
Ибишевич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины0
20:46
Погба встретился со сборной Франции2
20:46
Мората: «Иско - самый важный игрок „Реала“ и сборной Испании»2
20:35
Рейнгольд: «Моё мнение однозначное - бездарно играли обе команды»33
20:33
Галлиани может войти в совет директоров «Реала»1
20:28
Ди Мария: «Матч против России получился тяжелым»2
20:23
Маскерано: «Аргентина провела очень интенсивный матч»0
20:11
Дзагоев: «Провели довольно неплохой матч, но собой не очень доволен»7
20:03
Мутко: «С тревогой смотрю на предстоящий матч против испанцев»26
20:03
Агуэро: «Я и Месси действительно не лучшим образом взаимодействуем на поле»5

Губерниев: «Я решил провести инспекцию на стадионе, но остался удивлён и удручён»

сегодня, 21:05
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал действия работников стадиона «Лужники» после контрольного поединка между сборными России и Аргентины. Многие болельщики не могли покинуть трибуны даже спустя полчаса после финального свистка.

«Я был в полной уверенности, что мы взяли на вооружение порядок, когда никакие верхние и нижние ярусы не выходят по очереди, а выходят все сразу. Но фишка заключалась еще и в том, что были проблемы, видимо, с метро. И людям, которые с нижних ярусов выходили, объявляли, что что-то закрыто. И огромная десятитысячная толпа не знала, что делать. Я очень удручен подобной историей. Плохо работала акустика на стадионе. Ничего не было слышно из того, что объявляли. А потом мы более получаса стояли и ждали, когда начнется выход с трибун. Очень многие приехали из других городов. С нами были болельщики из Тулы, Тамбова, Саратова. Они опаздывали на поезда. Естественно, все хотели в туалет, было холодно. На моих глазах родители снимали с себя одежду, чтобы согреть детей, потому что на улице не май. Хотя понятно, что чемпионат мира будет летом.

Я сегодня был торжественно принят в послы чемпионата мира от города Москвы. Мне вручили сертификат за подписью мэра Собянина. И я решил провести инспекцию, пошел на футбол и был удивлен и удручен. Я много раз был на футболе за границей. Я знаю, как происходят выходы с трибун. И у меня было полное ощущение, что после реконструкции, после позитивных изменений, мы возьмем мировую практику на вооружение. Но оказалось, что что-то пошло не так. Давайте говорить, что первый блин был комом. Будем надеяться, что компетентные органы исправят все недостатки. Но если мы будем таким образом встречать гостей в 2018 году, то мне как послу будет немножко стыдно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дата ввода в эксплуатацию нового стадиона «Челси» сдвинута на три года
Сегодня, 17:28 0
«Аталанта» показала, как будет выглядеть ее стадион после реконструкции
09 ноября 2
Субподрядчика стадиона в Самаре подозревают в инициации собственного банкротства
08 ноября 2
«Арсенал» увеличит вместимость «Эмирейтс»
01 ноября 5
«Бавария» может сегодня обновить клубный рекорд
28 октября 11
«Барселона» готова сменить название стадиона за €340 млн
26 октября 227
Обсудить
Все комментарии
Андрей Сергеев
сегодня в 22:05
Все массовые мероприятия в Москве, это скотское отношение полиции и организаторов к людям.... что не возьми: футбол, салют или концерт... Они якобы о безопасности беспокоятся... если внимательно посмотреть на организацию этого процесса, то это кроме как отвращение и смех ничего не вызывает... Если кто-то захочет что-то взорвать, то это сделают на подходе к вашим глупым пропускным пунктам, где народа стоит толпа... Губерниев прав на все 100... Это позорище.. впрочем как и игра нашей сборной...
cska plus
сегодня в 21:55
Если всё делать как правильно, на распил ничего не останется.
Смитерс
сегодня в 21:49
Странно всё это... Вроде бы Вовкино детище, этот ЧМ2018, а подход такой, как будто все на Вовку клали и ложили, будто всё одназначно на распил пошло, а футбол так, для маскировки. Та же аккустика. Ведь есть же у нас институты физики, есть организаторы концертов, сто пудов можно в Луже сделать бум-бокс супер-уровня, достаточно посчитать, расчитать и посоветоваться. Нет, мудки и прочие фурсетки намоют, напилят, а в итоге - позорище.
arzamas
сегодня в 21:44
У нас все для народа.)
Как только власти начинают "заботится" о любом аспекте народной жизни, так сразу в этом аспекте начинается разруха и напряги. Начинают "заботится" о благосостоянии и получаем в результате обнищание, "заботятся" о законности и получаем мусорской беспредел, о выходе с Лужников и получаем коридоры и пробки.
Так было всегда. Не понятно чему удивляется Губерниев.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 21:42
Ну, а чё правильное замечание, если молчать вся эта хрень будет продолжаться, надоело уже это рапортование, что всё зашибись, всё работает, всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо.
Морозовский ответил Alex-96
сегодня в 21:42
Alex-96:
Раньше в луже был не раз, не люблю этот стадион, переделывай-не переделывай, трибуны при той же вместимости ближе не сделаешь. Самый лучший стадион на котором я был это на котором Сатурн Раменский играл - чисто футбольный, до игроков рукой дотянуться можно
Согласен. Тоже нравятся такие стадионы!
Alex-96 ответил Морозовский
сегодня в 21:40
Морозовский:
Надо сходить проверить после реконструкции. А так, да, далековато было с бегущими дорожками. И объявления по стадиону и тогда невозможно было понять.
Раньше в луже был не раз, не люблю этот стадион, переделывай-не переделывай, трибуны при той же вместимости ближе не сделаешь. Самый лучший стадион на котором я был это
на котором Сатурн Раменский играл - чисто футбольный, до игроков рукой дотянуться можно
starche
сегодня в 21:39
Позорненькая ситуация.
salaga
сегодня в 21:39
Временные трудности, но ликвидировать надо срочно, потому что при любой панике может возникнуть ужасная давка.
Морозовский ответил Alex-96
сегодня в 21:33
Alex-96:
Да там и ловить то нечего, сидишь, поле где то в километре от тебя, это как футбол по телефону смотреть.
Надо сходить проверить после реконструкции. А так, да, далековато было с бегущими дорожками. И объявления по стадиону и тогда невозможно было понять.
TOMSON ответил serh62
сегодня в 21:33
serh62:
в августе был на футболе в Питере. зенит-спартак. после игры в течении 5-10 минут дошел до шатлов которые развозят людей до разных метро. ни пробок. ни давок. все как и должно быть. но ведь это же ПИТЕР а не москва. понятна разница???
Ну про 5-10 ты загнул конечно, но со стадиона выход 5 минут до шатла 10-15 еще а болельщиков не сказать что сильно меньше
mcgrigoriy
сегодня в 21:31
меня как телезрителя, на стадионе больше всего пробесил бубнеж диктора, мало того что диктует какойто суровый мужик, будто не на празднике спорта а на зоне приговор, так еще и неразборчивый бубнеж как от старого громкоговорителя. После просмотра игр стадиков АПЛ и Лалиги очень это раздражает
Apsny
сегодня в 21:28
Все как обычно на авось и абы как.
kust07
сегодня в 21:26
а у нас в России все тяп-ляп,все через ЖО... , буд-то губерниев не знал об этом)
serh62
сегодня в 21:21
в августе был на футболе в Питере. зенит-спартак. после игры в течении 5-10 минут дошел до шатлов которые развозят людей до разных метро. ни пробок. ни давок. все как и должно быть. но ведь это же ПИТЕР а не москва. понятна разница???
Alex-96 ответил Морозовский
сегодня в 21:20
Морозовский:
Полный стадион или полупустой - уйти из "Лужников" всегда проблема.
Да там и ловить то нечего, сидишь, поле где то в километре от тебя, это как футбол по телефону смотреть.
iri13
сегодня в 21:20
Мда, не поняли своего счастья многие посетители Лужников: не захотели по окончании матча долго любоваться и наслаждаться тем, что "...в Москве появился первоклассный стадион мирового уровня, – сказал Собянин – Некоторые специалисты говорят, что он лучший в мире в своем классе..."(С)
Морозовский
сегодня в 21:18
Полный стадион или полупустой - уйти из "Лужников" всегда проблема.
Sem25
сегодня в 21:15
Были сделаны "коридоры" за пределы которых не выпускали. Получились узкие ручейки по которым надо было пройти приличное расстояние. От того пробки и образовались.
Alex-96
сегодня в 21:14
мудко не в курсе у него все хорошо, у него отдельный выход
RIR68
сегодня в 21:12
на сколько я знаю, сейчас закрыт на ремонт один из двух выходов метро Спортивная. об этом объявляют в поездах.
sihafazatron
сегодня в 21:08
а комментаторы рассказывали,что теперь в 10 раз быстрее выходить с лужников))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100