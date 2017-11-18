Мората и Азар разбили «Вест Бромвич»

«Челси» на выезде обыграл «Вест Бромвич» в матче 12-го тура чемпионата Англии.
Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс»
«Вест Бромвич» - «Челси» 0:4 (0:3)
Голы: Мората 17, Азар 23, Алонсо 38, Азар 62.
«Вест Бромвич»: Фостер, Хегази, Эванс, Гиббс, Маколи, Крыховяк (Якоб 46), Филлипс, Ливермор, Бэрри, Рондон, Родригес (Берк 70).
Главный тренер: Тони Пулис.
«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Азар (Педро 71), Фабрегас (Дринкуотер 67), Бакайоко, Канте (Виллиан 77), Дзаппакоста, Мората.
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Азар 19, Фабрегас 50, Рондон 54.
Судья: Джонатан Мосс.
В параллельном матче «Ливерпуль» отправил три мяча в ворота «Саутгемптона».
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Все идет пока хорошо..
Всех болел Челси и сопереживающих с победой!!
С победой, Челси!!
Все идет пока хорошо..
Всех болел Челси и сопереживающих с победой!!
С победой, Челси!!