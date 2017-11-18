Мората и Азар разбили «Вест Бромвич»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 25’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:2 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.25 3.7 2.95
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 0:3 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.1 3.47 3.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:4 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
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15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
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Мората и Азар разбили «Вест Бромвич»

сегодня, 19:50
Вест БромвичВест Бромвич0 : 4ЧелсиЧелсиМатч завершен

«Челси» на выезде обыграл «Вест Бромвич» в матче 12-го тура чемпионата Англии.

Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс»

«Вест Бромвич» - «Челси» 0:4 (0:3)
Голы: Мората 17, Азар 23, Алонсо 38, Азар 62.

«Вест Бромвич»: Фостер, Хегази, Эванс, Гиббс, Маколи, Крыховяк (Якоб 46), Филлипс, Ливермор, Бэрри, Рондон, Родригес (Берк 70).
Главный тренер: Тони Пулис.

«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Азар (Педро 71), Фабрегас (Дринкуотер 67), Бакайоко, Канте (Виллиан 77), Дзаппакоста, Мората.
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Азар 19, Фабрегас 50, Рондон 54.

Судья: Джонатан Мосс.

В параллельном матче «Ливерпуль» отправил три мяча в ворота «Саутгемптона».

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 20:31
Да, футболисты Челси вдоволь покуражились над дроздами) Все вообщем закономерно. С разгромной выездной победой, синие!
George-CFC
сегодня в 20:22
С победой, синие! Отличная, мощная победа! Азар силён
FERIS
сегодня в 20:16
Челси с уверенной победой!
Азар и Мората - лучшие!
neomessi
сегодня в 20:11
Мората вообще красава
ceret
сегодня в 20:05
АЗАААААААААААААААААААААААААААР
dimagas1
сегодня в 19:56
Надеюсь так же катанут и Карабах.
azkan
сегодня в 19:55
Поздравляю с победой всех синих! Вот это называется на классе!
Хорошо надежно сыграли.
Да и все лидеры свои три очка взяли, кроме жидов конечно.
Stamford Bridge
сегодня в 19:54
Аккуратно и чётко!!!Без шансов!Так держать,а Антонио желаю бороду до пяток!
ROMA DROGBA
сегодня в 19:53
Нормально. Прыгнули на второе место. Как минимум до битвы сорок и чертей
Таганский
сегодня в 19:52
Закономерная победа!!
Все идет пока хорошо..
Всех болел Челси и сопереживающих с победой!!
С победой, Челси!!
Медив
сегодня в 19:52
Молодцы. Без шансов для Брома. Надеюсь пендаля, полученного в Риме, хватит еще туров на десять-пятнадцать
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